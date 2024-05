Coti pide que la música actual tenga más metáfora y menos perreo

Coti Sorokin se encuentra de gira por el mundo, dentro del marco de su 25 aniversario como cantante. Para el ganador del Grammy (por su participación en la producción de algunos de los temas del disco “Limón y sal” de Julieta Venegas) el público y el arte han sido sus dos mayores motivaciones durante este camino, según comparte en entrevista con El Sol de México.

“Me ha motivado muchas cosas a lo largo de estos 25 años de subirme a los escenarios, bastante más de trabajar en los estudios. Lo que me ha movilizado más es mi fuerza interior, de mostrar mi música, expresarme y a través de mis canciones contar mi manera de ver el mundo”.

El también productor cuenta con 11 discos de estudio, donde figuran éxitos como “Antes que ver el sol” y “Nada de esto fue un error”, y se ha desempeñado como compositor para artistas como Enrique Iglesias, Enanitos Verdes, Paulina Rubio y Julieta Venegas.

Coti se considera a sí mismo un artista clásico dentro del rock pop en castellano, y según su opinión, este tipo de artistas tienen la obligación de mantenerse vigentes y respetar a las diferentes generaciones.

“Las canciones se van reformulando y tomando nuevas interpretaciones, la música es muy dinámica, donde el propio repertorio con el tiempo va adquiriendo otros significados y significantes, y otra manera de abordarlo y otros arreglos, la verdadera música no caduca”, explicó en entrevista

Pide volver a la metáfora y dejar el perreo

Al cuestionarlo sobre las tendencias musicales de la actualidad, se dijo triste por la rapidez con la que se consume la música hoy en día.

“Es una visión un poco consumista, esto instantáneo. No se piensa en la obra ni en perdurar, lo que tiene 15 días, uno o dos meses, ya es algo viejo, es una visión consumista que nos quisieron imponer las grandes discográficas”, explicó.

Aunque reconoció que aún existe buena música y artistas jóvenes haciendo temas de calidad, se dijo poco entusiasmado por “la frivolidad” de las letras de la música popular en español, y externó su deseo de que exista mayor variedad en las temáticas y las distintas propuestas convivan entre sí.

“Hace falta escribirle a algunas otras cosas también, no solamente al menearlo y al perreo, o al culo. Esta visión un poco sexista de la música, muy poco metafórica y poética, muy poco musical, de donde prácticamente no hay melodía, instrumentistas, ni vocalistas, no hay productores ni buenos sonidos orgánicos que se escuchen”, consideró.

Feliz de volver a México

Coti celebrará su regreso a México los próximos 20, 21 y 22 de junio, con una serie de presentaciones en Metapatio de Monterrey, en el Salón La Maraka de la Ciudad de México (donde estará acompañado por Karina) y el Centro Cultural Bretón de Guadalajara.

Al respecto, se dijo muy contento por volver a nuestro país que siempre ha significado mucho para su carrera.

“Siempre ha sido un sitio muy especial por muchas razones. Estuve vinculado a través de otros artistas, antes de sacar mi primer disco solista, y luego cuando empecé a sacar mis discos es un lugar que frecuenté bastante”.

El argentino es autor de éxitos como “Andar conmigo” de Julieta Venegas, el cual encabezó las listas de reproducción en radio durante 15 semanas tras su lanzamiento en 2003; y “Te quise tanto” de Paulina Rubio, la cual debutó en la primera posición de Hot Latin Songs de Billboard ese mismo año. Con ellas interpretó “Nada de esto fue un error”.

El múltiple ganador de discos de Oro y Platino adelantó que para este espectáculo ofrecerá un repaso completo por su carrera musical.

Actualmente continúa trabajando en lo que será su próximo material discográfico, el cual espera lanzar antes de que termine este año.