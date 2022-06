Christian Nodal aparece en la portada de Rolling Stone

La prestigiada revista Rolling Stone en español dedicó su portada a Christian Nodal, quien desde su ruptura con la cantante Belinda, ha estado en el ojo del huracán por sus tatuajes, declaraciones, peleas musicales y supuestas nuevas conquistas.

En el artículo titulado “Nodal: Amor, tatuajes y dos corazones rotos”, el cantante y compositor de 23 años, abre su corazón y platica sobre las dificultades que ha atravesado para llegar a la fama, pero también para mantenerse y seguir logrando metas.

En esta entrevista también compartió algunos detalles de su historia familiar, desde que nació y vivió en Caborca, Sonora y cuando se mudó a Estados Unidos con sus abuelos.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó”, contó a la revista.

Creció en el seno de una familia musical, pues casi todos los integrantes se dedicaban a la banda y tocaban algún instrumento.

El despegue: “Adiós amor”

Con el tema “Adiós amor”, el éxito llego a sus tan solo 18 años de edad al convertirse en la canción más escuchada de todo México a la que se sumaron otros éxitos con los que dio paso a una nueva generación de artistas del regional mexicano.

En su entrevista para Rolling Stone compartió que se encuentra en una nueva fase de exploración y que en su nuevo disco incluirá cumbia, bachata, salsa y tumbaos. “Vamos a jugar un poco con la computadora y con los sonidos reales”, añadió.

Referencias musicales

Nodal dijo que su referente en la música regional mexicana fue Ariel Camacho por su manera de interpretar; luego conectó con Vicente Fernández, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete y Pedro Infante.

“El legado de la música mexicana para el mundo creo que va a ser esa manera de expresarse tan franca, tan poética, tan pura, tan romántica y tan verdadera. Eso es lo que creo que le va a aportar al mundo por los siglos de los siglos, porque las letras son bellísimas, las melodías son preciosas”, externó.

Amor y desamor

Nodal platicó que no necesita tener pareja para crear sus canciones, pero que las historias de amor y desamor son parte de su vida e influyen en sus composiciones.

“Hay tantas maneras de que te fallen, hay tantas maneras de fallar, hay tantas maneras de amar, hay tantas maneras de querer, que se pueden escribir millones y millones de canciones románticas y de desamor”, expresó.

También destacó que el amor tiene que ver con el propio, con la familia y con aspirar a cosas más grandes, por lo que este sentimiento es el motor de su vida.

“Yo soy de esos que quiere que nunca se muera el romanticismo, porque yo amo el romanticismo. De hecho, fíjate que algo nuevo en mí es que me está gustando pensar más como mujer que como hombre”.

Urbano y alternativo

El intérprete de “Botella tras botella”, dejó el tradicional outfit del regional mexicano para jugar con su estilo único que lo ha caracterizado a lo largo de su no tan extensa trayectoria.

Optó por prendas ajustadas y sus botas vaqueras, playeras cortas que dejan ver sus tatuajes en diferentes partes del cuerpo; aretes, anillos y cadenas con temáticas del desierto y algunos de estos con incrustaciones de diamantes.

“A muchas personas les molesta mi estética, pero al mismo tiempo ven que está haciendo lo que le hace feliz, o sea, él es él. Al final del día yo quiero que no tengan miedo a ser ellos mismos, porque es muy bello ser tú mismo, es muy bello amarte a ti, es muy bello tomar riesgos, que no son riesgos al final, el que ama lo que hace, nunca pierde”.

