Carin León sube a Molotov al escenario en su presentación en Coachella

La escena musical de América Latina y específicamente México tuvo notable presencia en la última edición de Coachella. En el segundo fin de semana del evento, que se celebra cada año en Indio, California, Molotov apareció junto a Carin León en el escenario principal, llamado Coachella Stage, protagonizando un momento de los más relevantes del festival.

La banda de rock conformada por Randy Ebright, Paco Ayala, Micky Huidobro y Tito Fuentes hizo sonar sus éxitos más reconocidos, a modo de 'palomazo' con el exponente del regional mexicano ganador de dos Grammy Latinos, en 2022 por Canción Banda del Año y en 2023 por Artista Revelación del Año.

“Que se escuche chingón el grito para mis compas de Molotov”, dijo Carin León, quien también mencionó “que viva la comunidad, mi raza”. Intercambiando abrazos y risas, el intérprete de “La boda del Huitlacoche” y sus invitados unieron talento para complacer a los asistentes, quienes a través de la transmisión oficial de Coachella así como en videos que circulan en las redes sociales de ese momento se les ve contentos, algunos de ellos sosteniendo banderas de México.

La participación de Molotov comenzó con “Puto”. “Viva México, cabrones”, asintió Carin León durante el espectáculo, en el que también sonaron "Frijolero" y "Voto Latino", dos clásicos del repertorio de Molotov cuya temática aborda la migración.

Más tarde, a través de su cuenta de Instagram, Molotov agradeció la colaboración por parte del artista originario de Hermosillo, Sonora. “Coachella. Muchas gracias por la invitación carnal @carinleonoficial ¡Viva México cabrones!”, escribieron, acompañado de un video del show.

Molotov & Carin León - Coachella Festival 2024 pic.twitter.com/Y0dIiTATiy — MoloCharlesWhite (@molocharles1997) April 22, 2024

Carin León recibe la llave de la ciudad Coachella

Después de compartir escenario con Molotov, en un show que también tuvo como invitado a Kane Brown con quien cantó "The One (Pero No Como Yo)", Carin León fue reconocido con la llave de la ciudad de Coachella, otorgada por alcalde de la ciudad Coachella, parte del Condado de Riverside, Steven Hernández y del Consejo Municipal.

Después de sus presentaciones en el evento, León se presentará en el festival Stagecoach California’s Country Music Festival, que también se celebra en Indio, California. Con su participación, Carín León se convertirá en el primer artista en español en presentarse tanto en Coachella como en Stagecoach. Asimismo, el cantante de regional abrirá el concierto de los Rolling Stones en Glendale, Arizona, el 7 de mayo.