Bono da concierto sorpresa en estación del metro de Kiev

El líder de U2, Bono, y el guitarrista de la banda, The Edge, dieron un pequeño concierto este domingo desde una estación del metro en Kiev, Ucrania, habilitada como refugio antibombas, y posteriormente visitó varias ciudades destrozadas por la invasión rusa.

"Todos rezamos con ustedes para que puedan alcanzar pronto la paz", dijo Bono, según muestra un vídeo publicado YouTube.

El cantante y activista irlandés tomó el micrófono e interpretó para los grupos de ciudadanos congregados en la estación algunas piezas míticas de su repertorio, como Desire y With or without you, aunque el momento crucial se dio cuando cantó Stand by me.

La actuación de Bono se dio por sorpresa, sin previo aviso, y dentro de las actividades del cantante en causas humanitarias de diversas partes del mundo, sea en situaciones de guerra, contra el hambre o contra estragos globales.

Visita a ciudades destrozadas por la guerra

Justo un mes después de publicar su canción Walk on Ukraine, dedicada a los ucranianos víctimas de la invasión rusa, Bono visitó algunas de las zonas más afectadas por la invasión, según dijo, a petición del presidente Volodímir Zelenski, con quien se reunirá posteriormente.

The brave people of Ukraine are fighting for their freedom -- and for ours -- in the face of unspeakable violence and an unjust invasion. More than 4 million people, mostly women and children, have had to flee for their lives -- a population nearly the size of Ireland. pic.twitter.com/wsxoO14Mmp — U2 (@U2) April 8, 2022

En la bombardeada Borodyanka, tras leer un poema junto a la estatua del poeta ucraniano Taras Shevchenko, expresó su confianza en que la gente joven de Rusia cambie y eche al presidente Putin.

Según explicó a los periodistas, el presidente Zelenski le pidió estar presente en el día de la Victoria contra el nazismo, que Ucrania celebra por primera vez un día antes que Rusia y el resto de las antiguas repúblicas soviéticas.

La visita de los integrantes de U2 se da en el marco de la conmemoración de la victoria sobre la Alemania nazi. / Foto: EFE

“Los rusos llaman el día de la Victoria a mañana, y esto ha cambiado”, resaltó Bono, quien denunció además que la guerra en Ucrania es la guerra de un solo hombre, en referencia al presidente ruso.

En Bucha, donde fue recibido por un sacerdote que le explicó los procesos de exhumación e identificación de cadáveres, Bono se interesó por cómo la Iglesia rusa podía explicar y justificar ante sus fieles tal destrucción. Tras visitar la fosa, el cantante de U2 entró al templo para, según dijo, estar tranquilo y en silencio en un ambiente privado.

También The Edge, el guitarrista de la banda, acudió con él a Borodyanka y denunció que los rusos atacan a los poetas. “Eso significa que tienen miedo del arte”, aseguró a los periodistas.

Tanto Bono como The Edge fueron recibidos por autoridades de los tres municipios que les explicaron las atrocidades que los ocupantes rusos realizaron en esas zonas, donde se vuelve poco a poco a la vida en medio de un paisaje de destrucción.

Bucha, una ciudad cercana a Kiev con poco más de 35 mil habitantes, fue tomada por las fuerzas rusas el pasado 31 de marzo. Al ser liberada el 2 de abril se descubrieron calles cubiertas con cadáveres de hombres vestidos de civiles e incluso mujeres y niños.

Al menos 280 cuerpos fueron encontrados, algunos con manos cortadas, en una masacre que se investiga como un posible crimen de guerra por parte de Rusia.

En Irpin los bombardeos destruyeron cerca de un 70 por ciento de las zonas edificadas, gran parte de ellas residenciales, y en Borodyanka los misiles rusos dañaron la mitad de sus edificios.