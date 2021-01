Bad Bunny recibe al 2021 con "Booker T", su nuevo video musical

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny continúa cosechando éxito con su disco más reciente, "El Último Tour del Mundo", en las listas de ventas de Billboard y Apple Music edición Estados Unidos y reproducciones en YouTube con su vídeo musical más reciente, "Booker T".

Según detalla este martes la página web de Billboard, "El Último Tour del Mundo", tercer disco que Bad Bunny lanzó en 2020, se reincorporó en el noveno puesto del listado del Top 10 de Billboard 200, escalando siete posiciones en una semana.

El álbum vendió 34 mil copias más la semana pasada, acumulando 289 mil unidades vendidas desde su lanzamiento el 26 de noviembre.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en EU.

Tras su lanzamiento oficial, "El Último Tour del Mundo" se convirtió en el primer álbum íntegramente en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200 en sus 64 años de historia.

El récord de una posición en los primeros puestos de un álbum enteramente en español en la citada lista lo ostentaba el propio Bad Bunny, quien a principios de 2020 se colocó con su disco "YHLQMDLG", en la segunda posición de la lista el 14 de marzo.

De igual manera, "El Último Tour del Mundo" se encuentra en el cuarto puesto en el listado de discos más vendidos de Apple Music, la plataforma de música por suscripción en "streaming" (reproducciones) de Apple.

Igualmente, el tema "Dákiti", incluido en el disco "El Último Tour del Mundo" y en el que colabora el también artista urbano puertorriqueño Jhay Cortez, se encuentra en el segundo puesto del listado de Billboard Global 200.

Dicho sencillo estuvo en el primer puesto por al menos cinco semanas.

El tema trata de conquistar nuevamente la primera posición del listado, que actualmente es ocupado por la cantante estadounidense Mariah Carey y su sencillo, "All I Want for Christmas Is You".

Mientras, el vídeo musical "Booker T", también incluido en "El Último Tour del Mundo" y que lleva el nombre del luchador estadounidense, es tendencia mundial número uno en YouTube.

En el vídeo, dirigido por Stillz, aparece Booker T danzando al estilo del "perreo", baile conocido en el género urbano.

Booker T se suma a otros luchadores profesionales que han aparecido en vídeos musicales de Bad Bunny. Los otros son Ric Flair y Stone Cold.

Bad Bunny es un fiel seguidor de la lucha libre.

Por otro lado, el puertorriqueño fue en el año 2020 en el artista más escuchado en Spotify, con más de ocho mil millones de reproducciones, casi la mitad de las mismas procedentes de su álbum "YHLQMDLG", también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

En esta misma línea es el artista de habla hispana en conseguir tantas reproducciones.

El cantante cerró así el 2020 una temporada de éxitos en la que recibió nominaciones a los Latin Grammy y los Grammy, fue portada de la emblemática revista Rolling Stone y actuó en la Super Bowl junto a Shakira y Jennifer López.