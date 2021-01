Arath de la Torre, el nuevo conductor de Hoy

Hoy, el programa de revista que se transmite por Las estrellas y produce Andrea Rodríguez presentó como nuevo conductor a Arath de la Torre. El matutino también renovó su escenografía y la canción que lo identifica de la inspiración de Horacio Palencia a dueto con Pancho Barraza.

El contenido y el resto de los conductores conocidos se mantendrán durante el año, aseguró la productora.

“El 2020 fue un año muy complicado para todos, nuestro propósito es ir encontrando esta manera nueva de comunicar con las audiencias en México, Hoy dejó de tener un público netamente femenino, para convertirse en un púbico familiar: la mamá con el esposo, la mamá con su hijo o todos reunidos viendo la televisión”, explicó.

“Tuvimos que aprender a hablarle a una audiencia más grande que fue benévola con el programa y nos lleva a ser la revista matutina televisiva número uno, muy por encima de la competencia, hemos tenido que irnos modificando poco a poco”, declara en la entrevista con El Sol de México.

Andy Rodríguez es la cabeza de la emisión diaria de entretenimiento que conducen Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andy Escalona, Paul Stanley, Marisol González y Lambda García, equipo al que se une Arath de la Torre.

A partir de la pandemia, el público de Hoy está ávido de ver información sobre temas de salud, pero también disfrutan los juegos que se organizan entre los conductores, así como los segmentos dedicados al mundo del espectáculo.

“Hay días que tienes la varita y todo sucede por arte de magia y hay otros días que no y se tiene que buscar (como agradar al público)”, reconoció Andy Rodríguez, quien quedó al frente del programa después del fallecimiento de su hermana Magda Rodríguez, de quien era productora asociada.

A partir de ayer, el programa estrenó logotipo y escenografía, optando por un mobiliario más moderno y una decoración adecuada a un jardín tropical.

“Estamos enlistando los nuevos expertos en distintas materias para informar a la audiencia que lo está pidiendo porque quieren más información. Unos quieren saber sobre clases escolares, más sobre cocina, tips de belleza, y otros sobre prendas más casuales, ya no tanto vestidos coctel o de noche, porque no hay eventos nocturnos ni de tarde”.

La productora ejecutiva comentó que tener un rating aceptable es uno de sus propósitos.“Claro que me preocupa, se equipara a las calificaciones en la escuela. Llegan y te dicen tuviste cinco y significa que no aprendiste bien, entonces tienes que echarle más ganitas para subir de calificación. Yo me levanto con el rating, lo analizó y veo en qué me equivoqué. Nos sirve también para saber qué quiere la audiencia, tratar de entender qué quiere”.

A Hoy, si le ha favorecido el encierro desde al principio de la pandemia. Sin embargo, cuando la gente empezó a salir, es cuando se tiene que luchar más por mantener el nivel de audiencia

A partir del día 21, habrá actividades con los participantes de Guerreros, para darle más vistosidad al programa, comentó la productora.