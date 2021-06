Antonio Banderas protagonizará una miniserie de crímenes

El español Antonio Banderas protagonizará una miniserie basada en el libro "The Monster of Florence: A True Story", que relata la historia de unos asesinatos ocurridos entre 1968 y 1985 en la región de la Toscana (Italia).



Según una exclusiva de la revista especializada Variety, Banderas encarnará al investigador y periodista Mario Spezi, quien escribió el libro en el que se basa la serie junto al estadounidense Douglas Preston.

Publicado en 2008, "The Monster of Florence" ha vendido más de medio millón de ejemplares y se ha traducido a 24 idiomas.

"En los anales del crimen mundial, el caso del Monstruo de Florencia destaca como el más escalofriante y enigmático", aseguró Preston en un comunicado junto a la productora francesa StudioCanal.



La miniserie, de seis horas de duración y dirigida por el danés Nikolaj Arcel, aprovechará el éxito del género "true crime" en los últimos años gracias a series como "Don't Fuck With the Cats", "The Assassination of Gianni Versace" y "Tiger King".



En esta ocasión, la serie cuenta una serie de asesinatos en los que las víctimas siempre eran parejas que aparecían muertas en el campo. Fue un caso que mantuvo en vilo a Italia entre 1968 y 1985.



Mientras investigaban el suceso, los propios Spezi y Preston se convirtieron en sospechosos para la Policía italiana.

A pesar de que las autoridades detuvieron a tres personas, nunca se identificó al grupo completo de culpables o a la organización que motivó los actos.



El caso se ha llevado a la pantalla en otras ocasiones y el propio Spezi publicó un libro anterior sobre el mismo en 1983.



Banderas ya protagonizó otro proyecto televisivo para National Geographic, "Genius", en el que se puso en la piel de Pablo Picasso, y tiene previsto estrenar en cines "Official Competition" junto a Penélope Cruz.