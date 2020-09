Alex Fernández Jr. se mantiene fiel a la música ranchera

El mayor compromiso que Alex Fernández tiene como cantante es acercar el regional mexicano a las nuevas generaciones y llevarla a los los rincones más recónditos del mundo. Esta es la meta que el intérprete de 26 años se ha puesto en mente desde que comenzó su carrera hace casi dos años y que ha construido no sólo musical, sino también visualmente.

“Mi objetivo es llevar a México al mundo a través de la música, que es un poco lo que he estado haciendo en este tiempo a través de los videos musicales, donde se resaltan los colores, la cultura, la comida de nuestro país. Intentamos plasmarla de manera visual para que el mundo las conozca y eso mismo queremos hacer con las presentaciones en vivo que estamos preparando”, dice el cantante en entrevista.

Gossip Micro TDH y el movimiento urbano en Venezuela

Para lograrlo, el menor de los potrillos se alió de su abuelo y su padre, Vicente y Alejandro Fernández para profesionalizar su voz y su visión frente a su carrera. Y durante estos seis meses en confinamiento ha escuchado las lecciones de sus maestros para desarrollarse mejor sobre y fuera del escenario.

“He estado con los maestros de mi papá y mi abuelo para ayudarme y enseñarme cómo moverme en un teatro o en un palenque, cómo hablar en los medios de comunicación o cómo adaptar tu día a día, viajar y cuidar a tu familia o cambiar básicamente toda tu vida”, comenta en entrevista telefónica.

La pandemia también detuvo los planes que el intérprete de Te amaré tenía para realizar una serie de conciertos este año, pero esto ayudó a replantear la estrategia y preparar una gira que espera iniciar en marzo próximo.

“De alguna forma me ayudó, porque para entonces ya tendré más canciones propias que serían de mi segunda producción. He dado shows pero algunas canciones son covers y este sería un show más mío. Estamos armando uno increíble que todavía sigue en proceso, pero cuando esté completo me voy a volver loco”, dice con emoción.

Próximo a sacar su segundo álbum de estudio, Alex ha querido inspirarse en la estrategia promocional que su abuelo Vicente realizaba “en sus tiempos: De un disco de 12 canciones se escogían tres que iban a salir de sencillos; entonces sacabas uno y te esperabas dos o tres meses a sacar otro y ya en el tercero sacabas el álbum completo con las nueve canciones completas de golpe”.

La diferencia es que Alex Fernández está presentando algunos temas promocionales sin que sean precisamente un sencillo único: “Por ejemplo, Te lo digo porque te conozco y El tiempo no perdona eran canciones que hubieran salido de golpe con el disco completo. Y ahora estamos lanzando en realidad el sencillo focal”.

Este sencillo al que refiere lleva por título Lo que tú necesitas, una “canción romántica pero coqueta, divertida para bailar”, como la define el mismo cantante. A partir de esta, Chabdi y Jesús Gama, miembros del Mariachi Gama 1000, lanzaron el #TúNecesitasChallenge, invitando al público a bailar la el tema en un video de corta duración.

Lo que tú necesitas cuenta con la composición de Gustavo Cuauhtémoc (Reik, Diego Verdaguer) y Jorge Domínguez (Vicente Fernández, La Original Banda el Limón). Su video musical muestra una serie de bailes combinados con elementos tradicionales mexicanos muy al estilo Jalisco, para recordar y enaltecer sus orígenes.