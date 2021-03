Adriana Barraza protagonizará cinta de Blumhouse

Amazon Prime Video anunció ayer la adhesión de Adriana Barraza como protagonista de Bingo, película que será dirigida por la realizadora mexicana Gigi Saul Guerrero y que forma parte del proyecto Welcome to the Blumhouse para la plataforma streaming.

Según un comunicado compartido por la compañía de video, Bingo contará la historia de un grupo de ancianos testarudos liderados por Lupita (Barraza), quienes enfrentarán el cierre de su salón de bingo que será vendido a una fuerza más poderosa que el propio dinero.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Welcome to the Blumhouse es un proyecto de películas de horror y suspenso creado por Blumhouse Productions. La productora liderada por Jason Blum ha sido responsable de franquicias como Actividad paranormal, La purga y Fragmentado, así como de las cintas ganadoras del Oscar Whiplash, ¡Huye! y El infiltrado del KKKlan.

En octubre la productora estrenó el proyecto en alianza con Amazon Prime Video, plataforma que distribuirá los largometrajes producidos en 2020 y 2021. Hasta ahora, Welcome to the Blumhouse ya estrenó cuatro películas y se encuentra desarrollando otras cuatro.

Además de Bingo, el proyecto está desarrollando las cintas The Manor, Black as night y Madres, esta última dirigida por el español Ryan Zaragoza y que contará con la participación del actor mexicano Tenoch Huerta.

Bingo tendrá como productores ejecutivos a Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman y Raynor Shima. El guion fue desarrollado por Shane McKenzie (La quinceañera), Perry Blackshear (They look like people) y Gigi Saul Guerrero.

La cineasta mexicana recientemente participó en la antología Into the dark, desarrollada para la plataforma Hulu, donde dirigió la cinta Culture shock protagonizada por Martha Higareda.

Gossip Bárbara Mori regresa a la pantalla chica en drama policiaco

Adriana Barraza se integra al proyecto luego de participar en la serie de televisión Penny Dreadful: City of Angels que fue cancelada después de su primera temporada.

La actriz nominada al Oscar en 2007 por su trabajo en la cinta Babel de Alejandro González Iñárritu, ha participado recientemente en filmes como Rambo: Last blood, junto a Sylvester Stallone; o Dora y la ciudad perdida, con Eugenio Derbez.

Su carrera como actriz inició hace 40 años, y se ha desempeñado también como directora de cortometrajes y telenovelas. Adriana Barraza trabaja desde hace algunos años como profesora de actuación para jóvenes aspirantes.