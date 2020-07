"Acompáñame en este viaje", Yalitza Aparicio te invita a su nuevo canal de YouTube

Yalitza Aparicio sorprendió a sus seguidores tras estrenar su canal de YouTube dónde te invita a acompañarla en "el viaje de su vida".

Por medio de su Twitter, la actriz dio la noticia "abriendo las puertas a un nuevo espacio" para reflexionar junto con sus fans.

“Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo...lo que soy". Después de mucho trabajo el día de hoy abrimos las puertas de un nuevo espacio para seguir reflexionando juntos; conociendo nuevas historias, lugares y personas. Te invito a mi canal de Youtube: https://t.co/gPwkwFQrC5 — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) July 29, 2020

Asimismo, la mexicana anunció su nueva cuenta por medio de su Instagram Stories donde agradeció el apoyo de "Pimienta Films", quienes la felicitaron por esta "nueva aventura", deseándole lo mejor.

Ver esta publicación en Instagram Yali, tus amigos #pimientos te deseamos mucho éxito y todo lo mejor en esta nueva aventura. ¡Corran a suscribirse al mejor canal de YouTube @yalitzaapariciomtz! Link en nuestra bio 🙌🏻 #YalitzaAparicio #youtubechannel #premiere Una publicación compartida por Pimienta Films (@pimientafilms) el 30 de Jul de 2020 a las 4:25 PDT

Cabe destacar, que aunque Aparicio ya no ha trabajado en otras producciones cinematográficas tras estar nominada a los premios Oscar, se ha mantenido muy activa dando entrevistas, uniéndose a campañas en contra de la discriminación e inlcuso escribiendo artículos para The New York Times.

