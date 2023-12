Aburrido, pero feliz: Mark Wahlberg estrena Plan de familia en Apple TV +

Mark Wahlberg se considera a sí mismo “aburrido pero contento”, pues luego de 30 años de carrera dando vida a héroes de acción, considera que ha llegado a una edad en la que su mayor gozo es llegar a casa y descansar.

Así lo comparte el actor de 52 años a El Sol de México en un encuentro con medios, donde habló sobre su más reciente película, “Plan de familia”, dirigida por Simon Cellan-Jones. “Mi vida es bastante aburrida”, comenta entre risas.

“Pero siempre me puedo aburrir más, me estoy acostumbrando a esto. Llegas a una edad en la que no puedes esperar a recostarte en la cama y relajarte, eso empieza a suceder a las cinco de la tarde para mí”.

Para su nueva cinta se pone en los zapatos de un padre que lleva un estilo de vida tranquilo, similar al suyo, cuya paz se ve interrumpida cuando un grupo de enemigos del pasado, cuando era asesino a sueldo, vuelven para un ajuste de cuentas.

La estrella de cintas como “Los infiltrados” y “El peleador”, aseguró estar satisfecho con el rol de jefe de familia en esta historia, pues en la vida real también tiene hijos adolescentes, y considera que estos personajes van de acuerdo a su edad.

“Acepto envejecer e interpretar a un padre de familia, ahora teniendo adolescentes. Originalmente en “Uncharted” (Ruben Fleischer, 2022) iba a interpretar a “Nathan Drake”, y diez años más tarde soy el más viejo y Tom Holland da vida al protagonista joven”.

El actor, a quien sus compañeros calificaron como una persona profesional y que siempre llega a tiempo al set, reveló que cuando era joven le ponía muy nervioso la idea de tener hijos, pero hoy que ya es un padre de familia -tiene un hijo de 17 y una joven de 20 años-, se siente más preparado para este tipo de proyectos.

Mark Wahlberg estrena la película Plan de familia en Apple TV + / Cortesía | Apple TV +

“Soy padre de adolescentes, me resultó fácil entrar en esa dinámica. Mi hijo es muy similar, le gusta jugar videojuegos, mi hija siempre está haciendo tarea y sabe todo. Mi trabajo fue sentarme en silencio y escucharlos hablar, mis hijos normalmente no hablan enfrente de mí, esto me hizo saber cómo piensan los adolescentes”, comentó el dos veces nominado al Oscar.

LUCHAN POR SU FAMILIA

El director, Simon Cellan-Jones, explicó que si bien cada historia tiene una narrativa distinta, un elemento que lleva a la audiencia a identificarse con el héroe, es verlo luchar por quienes ama.

“Todas las películas son diferentes, pero si quieres proteger algo en el mundo es tu familia y tus seres queridos. No soy un héroe de acción, pero protegería a mi familia. Es algo importante, y aumenta los riesgos, si pierdes tu vida es una cosa, pero si tu familia es lastimada, eso es algo más grande”, comentó.

El también realizador de algunos episodios de “Los Borgia” y “Boardwalk empire” explicó que uno de los mayores retos de esta película fue tener a un bebé en el set.

“Dicen que no se debe trabajar con niños ni animales, y acabo de trabajar con Mark en una película (“Arthur”) donde había un perro, y ahora tenemos un bebé”, comentó entre risas. “En las primeras semanas los niños no entendían, no querían estar ahí, pero conforme avanzaron las semanas empezaron a comprender y a emocionarse”, finalizó.

“Plan de familia” se estrena este 15 de diciembre en la plataforma de streaming Apple TV+.