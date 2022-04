Celebran a Miyazaki y la música de su cine

A 20 años de haber ganado el Oso de Oro del Festival de Berlín y el premio Oscar a Mejor Película Animada, ambos por la película El viaje de Chihiro, la Red Orquesta de México rinde homenaje al cineasta Hayao Miyazaki y a la música de sus películas.

Inspirados por las peticiones del público, harán una función con música en vivo y la proyección de escenas de nueve de las películas favoritas de la audiencia, creadas a través del Studio Ghibli que fundó el cineasta japonés.

Se trata de una adaptación de la banda sonora de las cintas a la música de orquesta, que se presentará en un show de 90 minutos.

Luis Ángel Pimienta, productor del espectáculo, compartió en entrevista con El Sol de México que este proyecto busca llevar a los fans del cineasta japonés a una experiencia única en su clase, pero sobre todo celebrar la labor de los compositores en la industria cinematográfica.

"La música de las películas es muy significativa, y es algo que debería de prevalecer", explicó. "Sin la música una película no te sabe igual, si no trata de ver una cinta en mute, es muy bella la actuación, el drama, la fotografía y los efectos especiales, pero no emanan las emociones sin la música".

Red Orquesta México, con quien lleva siete años dedicados al “movie concept", que consiste en la proyección de películas con orquesta en vivo, ha presentado hasta el momento “Yellow submarine", "El expreso polar", "Parque Jurásico" y "Amelié".

Para el show de "Studio Ghibli" se hizo un estudio de mercado para determinar cuáles eran las películas más icónicas, y se llegó a un listado final de nueve, incluyendo títulos como "Nausicaä del Valle del Viento", "La princesa mononoke", "La tumba de las luciérnagas", "Kiki: entregas a domicilio", "El castillo de Cagliostro", "Mi vecino totoro" y "El viaje de Chihiro".

Luis se dijo orgulloso de homenajear esas producciones, pues las considera excelentes piezas cinematográficas, dignas de llegar a todas las ventanas posibles.

"La animación y los valores que manejan le dan otro plus, un valor agregado, puedas llegar, sentarte y escuchar la melodía, y recordar la película, por qué la situación y hacia dónde está yendo. Todo eso abona a la experiencia", opinó.

Sobre si es necesario verlas antes de asistir al show, aclaró que está diseñado para que lo puedan disfrutar incluso quienes no conocen el trabajo de Hayao Miyazaki. "La música tiene este detalle universal, puedes ir sin saber qué va a pasar escuchar y disfrutarlo. Diario escuchamos melodías, y así adquirimos nuevos gustos".

“Studio Ghibli en concierto" se presentará los próximos 29 de abril a las 20:30, 30 a las 12:00 y 17:00, y domingo 1 de mayo a las 13:00 horas en el Teatro Julio Prieto, antes Xola.