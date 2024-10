Celebran a Marvel con una pasarela de moda mexicana

Con una pasarela de moda, Marvel celebró su 85 aniversario. La noche de este lunes, Fashion Forward organizó una pasarela en donde mostró outfits inspirados en las historias de superhéroes.

El evento, mismo que se tituló “Women Unite” (Mujeres Unidas), congregó a más de una veintena de mujeres diversas, desde cuerpos distintos, mujeres con discapacidades, trans, entre otras, que portaron moda mexicana.

El primer bloque fue “Guardianes de la Galaxia”, seguido de “Avengers”, “Marvel Knights”, “X-Men”, “Spider-Man” y “Agatha en todas partes”.

En el caso del arácnido, las mujeres portaron ropa con los colores alusivos al héroe, ya sea rojo y azul, así como negro, haciendo referencia a la tercera cinta de “Spiderman” (2007), que protagonizó Tobey Maguire.

En el segmento dedicado a “Avengers”, no faltaron los colores dorado y rojo de “Iron Man”, el verde clásico de “Hulk”, el escudo del “Capitán América”, entre otros, mientras que en el segmento de “Agatha” se lucieron los colores morados.

Al evento asistieron diseñadores, fanáticos de la moda, así como algunas estrellas invitadas como Anette Michel, Elyfer Torres, Eduardo Capetillo Jr., Mar de Regil, Mía Rubín, Mar Solís, e influencers como Juanfe Castro y el actor Jerry Velázquez.

“El body positive hoy en día es algo muy común, la gente lo habla, es súper lindo porque siento que antes estaba un poco más satanizado hablar del tema y hoy lo veo demasiado común, yo he tenido problemas y etapas como cualquier mujer, pero no hay nada como aceptarte y tener amor propio”, comentó en entrevista Mar de Regil, respecto a la diversidad de cuerpos presentada en la pasarela.

A su paso por la alfombra roja que se montó en el lobby del Frontón Bucareli, Mía Rubín recordó el momento en el que Belinda se cayó en una pasarela en París. Resaltó justamente la unión de las mujeres, temática del evento, durante los problemas.

“Yo creo que Belinda es una reina, se lo tomó de la mejor manera y como ella dijo, muchas veces te vas a caer, pero lo importante es cómo te levantas, creo que lo manejó de una manera hermosa, ver cómo la ayudó Anitta, cómo la consoló Renata Notni, fue muy lindo, creo que es una mujer increíble y de verdad mis respetos por ella, lo hizo increíble.

“Siempre va a pasar, vamos a tener errores, caídas, en algún punto tal vez, a mí como cantante se me salga un gallo, se me olvide una canción, pero lo importante es no enfocarme tanto en los errores y seguir porque si no sigo, ahí es donde surge el problema”, dijo Mía.