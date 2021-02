Catarsis22 comienza su nueva temporada

La pandemia de Covid-19 hizo patente que las redes sociales son la nueva puerta para la socialización, el comercio, el entretenimiento y la comunicación formal. Para muestra está el programa #Catarsis22, una producción multiplataforma de Canal 22, que nació en Facebook Live en medio del confinamiento del año pasado.

Después de una primera temporada con 20 programas, el proyecto televisivo continúa con la segunda parte con transmisiones diferidas en las diversas plataformas de la televisora, desde YouTube hasta vía streaming.

“El programa surgió de la necesidad de abrir un espacio de discusión sobre los temas y sucesos del día, pero no desde la solemnidad de la televisión, sino desde la charla desenfadada que se da en las mismas redes. Y ante la imposibilidad de producir el programa en un estudio, #Catarsis22 se genera desde el hogar de cada participante”, detalló el conductor Pedro Kóminik



Dijo que en medio del confinamiento decidieron empezar este contenido por Facebook Live con el objetivo de transimitir información de manera más ligera.

“En sí no discutimos las noticias ni se trata de volverse jueces, sino analizar por qué hacemos tendencias los temas, qué es lo que como usuarios de las redes nos motiva para darle like o compartir un contenido", explicó en entrevista.



La discusión se da en tiempo real; es decir, al momento de la transmisión se analizan los temas que son tendencia en el momento, además de reflexiones que se dan a partir de entrevistas con especialistas, desde bloggers hasta periodistas o académicos. La intención es abrir el diálogo de ida y vuelta en un contexto en el que se sataniza las redes sociales y se propaga la radicalización de ideas.



"La propuesta es aportar un espacio donde encontramos la posibilidad de compartir ideas con la intención no de polarizar sino de entender, es abrirnos a la dialéctica", apuntó Kóminik.



Si bien la propuesta nació casi como un experimento, el conductor está convencido de que las plataformas digitales son un nuevo medio, y la comunicación evolucionará hacia estos espacios. Aseguró que es posible encontrar información verídica y de análisis profundo en la redes, aunque depende de dónde se busque.



"Las redes sociales es hacia donde va la comunicación porque son procesos sanatorios de las ventanas de expresión que tiene la gente y creo que estamos en un momento en donde se necesitan. Recordemos que hay generaciones de jóvenes que ya nacieron con Facebook y Twitter, eso no significa que sepan usarlos", refirió.

El programa no pretende enseñar el bien ser de las redes sociales, sino dar espacio a la discusión de diferentes voces, insistió.



#Catarsis22 se transmite en vivo todos los jueves a las 18:00 horas por Facebook Live, la señal abierta 22.1 de Canal 22, la señal de Canal 22 Internacional por sistemas de televisión por cable en los Estados Unidos, Periscope en Twitter y la red de replicación de páginas afines en Facebook, así como en livestreming digital en el website oficial del canal 22.