Camilo quiere honrar a México con su nuevo disco

A Camilo le cambió la carrera cuando llegó a México. El cantante considera que su arribo a nuestro país fue punta de lanza para convertirse en uno de los artistas más escuchados del mundo en Spotify, donde mensualmente reúne a más de 23 millones de escuchas.

“En el momento en que México me recibió, mi carrera tomó un salto precioso y quiero seguir honrándolo a través de canciones. Siento que éstas son un bonito abrazo de mí hacia el público y del público de vuelta. Me encanta y me genera sed de seguir visitando este sonido que honro y amo”.

Durante una conferencia de prensa, en la que presentó Mis manos, su segundo álbum de estudio, el originario de Medellín habló sobre Tuyo y mío, la colaboración que realizó con Los Dos Carnales, agrupación de Coahuila junto a la que se acercó de manera más personal al regional mexicano.

“Esa canción me genera mucho orgullo, no sólo por cómo quedó, sino porque el regional mexicano y la sonoridad de Los Dos Carnales es algo que siento mío. Desde chiquito en casa escuchábamos ese género y ahora que tuve oportunidad de venir a México he podido empaparme más del regional”, señaló.

El siguiente paso para el cantante será realizar música con mariachi de fondo, pues es un sonido que desde pequeño consideró parte de su propia cultura. “Lo disfruto mucho, es algo que hace parte de mi vida y mi cotidianidad. Cuando era niño llegué a pensar que la música de mariachi era propia de Colombia, porque es tan viva su sonoridad que lo sentimos propio”.

Mis manos se ubica en el top ten de los discos más escuchados de Spotify en México, mientras que a nivel global forma parte del Top 20. Vida de rico, primer sencillo de este álbum, tiene más de 270 millones de reproducciones, mientras que en la misma plataforma su tema Bebé, en colaboración con El Alfa, está cerca de llegar a los 150 millones.

A pesar de ello, para Camilo definirse como una súper estrella es algo que no cuadra. “Me cuesta trabajo relacionarme conmigo mismo como un ídolo, no es una palabra con la que me relaciono. Pero me siento afortunado de ser parte de la industria de la música latina en este momento tan interesante, me siento honrado de que mi música honre y respete ese amor que recibo de la tribu (sus fans)”.

Y aunque sus canciones tengan en común un sonido que remite a la celebración y la alegría, Camilo confiesa que no siempre esas canciones provienen de la luz. “Hay canciones donde visito oscuridades personales que cuando las haces música las toleras más fácil. Una responsabilidad como artista es ser honesto, con la manera en la que siente y piensa y quiere impactar el mundo”.

Para el cantante, Mis manos es un álbum que refleja lo que ha pasado por su vida en los últimos años, específicamente durante su relación con Eva Luna, con quien contrajo matrimonio en 2018. “Es un paso en mi proyecto de vida, es absolutamente todo lo que soy, hecho mi obra, mis canciones. Es compartir aquello que mi intuición me ha dictado paso a paso”.