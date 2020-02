Bruno Mars protagonizará nueva película musical de Disney

Después de negociar varios meses, Bruno Mars y Walt Disney Studios llegaron a un acuerdo para que el músico estadounidense produzca y protagonice la nueva película de esta casa cinematográfica, así lo informó el portal Deadline.

Según la información, Bruno será en encargado de crear la música e interpretarla en el largometraje, cuya trama aún se desconoce. Todavía el proyecto no tiene título, y por lo tanto se estaría en busca de un director y escritor.

Por su parte, Bruno Mars publicó en su cuenta oficial de Twitter un video de 42 segundo donde se le puede apreciar tocando la melodía de Disney en un piano.

El clip está acompañado del siguiente texto: "Si tu corazón está en tus sueños, ninguna solicitud es demasiado extrema cuando desees una estrella” acompañado del hashtag “me voy a Disneyland”.

“If your heart is in your dream

No request is too extreme

Cabe indicar que Mars apareció en Honeymoon in Vegas, un clásico de 1992 protagonizado por Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker.

Bruno, con seis años, interpreta a un niño que se hace pasar por Elvis Presley en el escenario, además participó en el doblaje de voz de Río 2 junto a Jesse Eisenberg y Anne Hathaway.

Mientras se anuncian más detalles de esta película, se espera que Bruno Mars continúe trabajando en su nuevo disco y posible residencia en Las Vegas.