“Black Hat” de “Villanos” protagoniza nuevo libro del ilustrador Alan Ituriel

Los secretos más malévolos de un antagonista, entre ellos la manera de adquirir un aterrador aspecto, las indicaciones para adiestrar habilidades malintencionadas, así como las debilidades de los superhéroes, son revelados en el libro “Manual para villanos”, perteneciente al universo del personaje “Black Hat”, creado por el ilustrador y escritor Alan Ituriel.

El protagonista de la serie animada “Villanos” de Cartoon Network, cuya trama lo coloca como líder de la “Organización Black Hat”, traspasa la pantalla para llegar al papel por quinta ocasión.

“Fue un poco estresante el proceso, pero todo lo disfruté, desde lo que es escribir, luego la parte de la ilustración y diseñar cada uno de los capítulos. Queríamos que cada uno tuviera su identidad”, comentó Ituriel en la presentación del libro.

Además de su autor, en “Manual para Villanos” participan artistas de México y de otros países de cómo Colombia y Brasil. “Es el libro que artísticamente presentó el reto más grande, porque tiene muchas ilustraciones”, comentó el creador.

“Algunos de ellos eran ilustradores que habían trabajado con nosotros en la serie. Me gustó mucho que se puede notar cómo el artista le da lo suyo. Tiene muchas cosas, algunas con cierto humor”, añadió.

Con “Manual para villanos”, ya disponible en el sello Altea de Penguin Random House, Alan Ituriel reafirma su gusto por el lado antagónico de las historias, por encima del lado heroico. “Desde chico me encantaba cómo estaban construidos”, dijo.

“Los villanos siempre cambian, no son un estereotipo. Me gustó a un grado decir ‘yo quiero plasmar esto en algo en donde haga sátira’. Aquí va lo que me encanta hacer: referenciar muchos villanos de todos lados, tanto de novelas, películas, series. Dejo este pequeño homenaje o parodia”, mencionó.

En el libro, que tardó dos años aproximadamente en realizarse, se incluyen elementos de comedia, que si bien encajan principalmente con el público infantil y juvenil, también dan la bienvenida al público adulto.

“Lo que me ayudó fue no pensar en escribir para niños, al contrario, está escrito para la gente, un público en general”, finalizó.