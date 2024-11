Beto Cuevas, ex líder de La Ley, explora su vena literaria con su autobiografía y una novela

Sin precisar los avances o la fecha de publicación, Beto Cuevas, ex líder del grupo chileno La Ley informa que está escribiendo su biografía.

“Tengo el bichito literario muy prendido y también estoy haciendo una novela de ficción”, explicó en conferencia.

Adelantó que se tratará de un libro en el que hablará de música, literatura y artes visuales. “De estas tres disciplinas, no puedo elegir cuál me fascina más, las tres se complementan.

“Hice un ejercicio con la ayuda del público, de pintar unos ‘rayones’, creaba personajes, escenas y cuentos cortos en video respetando el límite de caracteres que tiene Instagram. Fue un desafío doble porque tenía que iniciar, luego el conflicto y cerrar la historia con un final positivo porque muchas personas que me siguen tienen hijos y les leían los cuentos.

Respecto a la novela, narró que tiene que ver con su gusto por el cine, “tomo algo de ciertas escenas de películas y situaciones escabrosas, será entretenido porque me gustan los documentales y thrillers de crímenes”.

El cantante presentará su concierto “Lo mejor de mí”, el 3 de diciembre en La Maraka, en el que incluirá un set acústico con temas del álbum de La Ley “Invisible”, de 1995.

“Ya son 24 años del ‘MTV Unplugged’ de La Ley, y volví a grabar las canciones que fueron muy exitosas en el 2001, busco rendirle un homenaje a La Ley”.

El cantautor agregó que refrescó los temas para una producción tributo a La Ley que sale en diciembre y ya está en proceso de su próximo disco solista. “En el 2025 avanzado el año lanzaré una nueva producción con temas inéditos que puedo decir que es lo mejor de mi carrera”.

Desea suerte a Benny Ibarra y Kalimba en “Jesucristo Súper Estrella”

En la primera temporada del musical “Jesucristo Súper Estrella”, Beto Cuevas fue el protagonista, por lo que ahora desea suerte a Benny Ibarra, quien ahora interpreta a Jesús.

“No he tenido oportunidad de verlos y me he enterado que ya dieron funciones y yo esperando que tengan mucho éxito. Deseo lo mejor a Benny Ibarra que le va a poner su propia cosecha a este Jesucristo y a Kalimba, que está alternándolo.

“Cuando me invitaron en su momento lo primero que dije ‘es mi musical favorito’. Entonces para mí fue un sueño hecho realidad; les quiero desear lo mejor de lo mejor y que la disfruten mucho como lo hice yo; a pesar del sacrificio y esfuerzo que fue para mí hacerla, porque a veces tenía que pasar en un arco dramático que tiene el personaje del Jesús jovial y de repente se va para abajo cuando empiezan a abusar de él, hay las desavenencias y termina en la cruz, muriendo por la humanidad.

“Todo esto así y tenía 35 minutos para retocar todo el maquillaje, recomponerme y volver a estar jovial. Mis lágrimas eran reales, sí lo viví y tuve que abrir mi corazón para encarnar a Jesús. De hecho, yo elegí el personaje, fue una linda experiencia que además me acercó más a Jesucristo y a Dios. Y de eso me siento muy agradecido”.