Bella de la Vega quiere olvidar la experienica de Survivivor

Bella de la Vega, es la tercera expulsada del reality Survivor México 2021. La viuda del actor y director de escena José Ángel García, en conversación con El Sol de México, habla de su experiencia en este reto: “Yo iba muy receptiva y muy abierta a recibir una experiencia positiva en mi vida, era lo que yo esperaba. Lamentablemente con las personas me tocó convivir directamente, padecí cosas muy injustas, arbitrarias y diría inhumanas”.

Dice que de sus compañeros del equipo Halcones la Tribu verde, Natalia, Bárbara, Jorge y Paco-, recibió abuso psicológico principalmente aunado a burlas, humillaciones, por lo que ahora que está fuera no dudará en ir al psicólogo.

“Encontrándome fuera de su alcance ya en México y no en República Dominicana donde viví esa realidad virtual, me estoy dando cuenta de las vejaciones que tuve que vivir de verdad, que bien las puedo enumerar. Hubo violencia psicológica todos los días. Desde el momento que dicen que soy la rival más débil, por lo que cumplí el reto que me amarran los brazos, piernas y me botan a mar abierto, maniatada a mi suerte, sin la intención de salvarme. Mi vida peligró, padecí hostilidad, sufrimiento y desdén. Aunado al frío extremo que se siente en tierra dominicana, también a la falta de alimentos, entre otras cosas”.

Sobre el reality extremo dice:“Me arrepentí de aceptar ser parte de los concursantes. Ni el duelo total daba a mi esposo y decidí vivir la experiencia creyendo que iba a ser positiva, pero salió contraproducente. Y mi profesionalismo de mujer de compromiso, de trabajo, comprometida con lo que tenía que hacer, lo saque adelante. Sin embargo, en mi soledad me decía: qué estoy haciendo aquí, qué tanto me daño a mí misma me he hecho”.

Ahora que Bella es la tercera expulsada de Survivor, al hacer un análisis propositivo de su estadía en el reality, reconoció que: “Los retos son imborrables en Survivor como el hecho también de haber ido a conocer a República Dominicana, un gran país, una gran experiencia, la naturaleza es hermosa, es un sitio virgen, te deja pensando, qué bonito es nuestro planeta, debemos cuidarlo y nosotros como huéspedes, doblemente cuidarlo y valorarlo mucho más”.