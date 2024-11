Artistas de Coco en concierto comparten cómo celebran el Día de Muertos

Recordar con alegría a quienes ya no están, es algo en lo que coinciden Karol Sevilla, Mario Bautista, y Sofía Garza. Mario incluso, cuenta que en su casa el Día de muertos, hay fiesta.

Los tres cantantes participan en el evento “Coco en concierto, una fiesta para recordar”, este sábado en la Plaza México, donde como parte del espectáculo se proyectará la cinta musicalizada en vivo.

"Desde que tengo uso de razón sí recordamos a nuestros seres queridos desde el 31 de octubre, aunque este año va a ser diferente para mí, porque voy a estar en el espectáculo de ‘Coco’, lo cual me emociona mucho”, dice Karol Sevilla.

Gossip Mórbido Fest 2024: prepárate para vivir unos días de terror en el cine

Mario Bautista vive estas fechas como una celebración. “Yo celebro recordando a mis seres queridos que ya no están entre nosotros, con su altar, la ofrenda con comida, colocando sus fotografías, con música, y se arma la pachanga en casa”.

En casa de Sofía Garza, también se pone la ofrenda, y para ella, “el mejor tributo a nuestros seres queridos que ya se fueron es con esta fiesta musical”, dice del espectáculo en el que participa por segundo año consecutivo.

Para los tres cantantes, las celebraciones mexicanas son muy importantes, porque propician la unión familiar.

“De las tradiciones que hay en México, la que me gusta más es la del Desfile de Muertos y sus Calacas”, asegura Mario Bautista, quien reconoce gracias a la película “Coco”, la tradición más pura “se ha impregnado en mí”.

Como buena mexicana, agrega Karol Sevilla, sigue todas las tradiciones del país. “Me gusta el Día de Muertos y sus desfiles; la Semana Santa y por supuesto la Navidad, porque estas tradiciones como familia nos unen más”.

Y para Sofía Garza, es importante honrar a nuestros antepasados respetando las tradiciones. “Agradecemos como mexicanos ese linaje que tenemos de generación en generación y que nos ha convertido en lo que somos, portadores de una gran cultura e identidad”.

Experiencias espirituales

Dice la tradición que en el Día de muertos, los vivos reciben su visita. Karol Sevilla asegura que ella lo ha vivido. “una experiencia llámese espiritual o paranormal, pienso que ellos bajan desde donde están para saber si estamos bien. Mi abuela Bertha se hace presente en muchos momentos.

“Desde muy chiquita ella fue la que me dijo cómo debería ser mi nombre artístico. La soñé. Y varios momentos su presencia la he sentido, cuando he estado en crisis y decidí tirar la toalla y cerrar mi ciclo como artista, dedicarme a ser una chica normal, me fue a visitar y me dijo muchas cosas, de las cuáles hoy agradezco estar aquí”.

A Sofía Garza le ha pasado algo así. “Con mi abuela materna, Magdalena, que recién falleció. Yo me encontraba en El Paso, Texas ultimando detalles de mi disco y no pude despedirme de Magdalena.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Fue en el estudio que estaba grabando la canción ‘¿A dónde fuiste?’, de Leonel García, que sentí su presencia en esos minutos de la interpretación. Es un momento está grabado para siempre en mí”.

Y aunque Mario Bautista no ha tenido alguna experiencia parecida, sabe que sus seres queridos lo acompañan.