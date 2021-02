¡Arden las redes! Bella Thorne comparte video besando a Abella Danger

Gran revuelo ha causado en las redes sociales el video subido por Bella Thorne a su Instagram besando a la estrella porno Abella Danger en una alberca, para después prometer mandar una “foto especial” a aquellos fans que descarguen su nuevo sencillo “Shake it”.

En el video se observa a Abella Danger dándole una fresa en la boca a Bella Thorne y acercándose hasta besarse. Luego juntas se ríen de la situación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne)

Anteriormente la cantante había compartido una publicación con su más reciente lanzamiento, donde también aparece Danger. En el video puede verse a las dos mujeres inmersas en una temática de boda.

Mientras suena un fragmento de su nuevo sencillo, tanto Bella como Danger se encuentran en una cama cubierta con pétalos, seduciéndose una a la otra.

Aprovechando el polémico video, Thorne invitó a sus seguidores a guardar el tema "Shake it" previo a su estreno en la plataforma de Spotify.

Cabe mencionar que Bella fue una estrella infantil en Disney Channel, pero durante los últimos años decidió darle la vuelta a su carrera, pues empezó a monetizar hasta un millón de dólares en 24 horas en OnlyFans.