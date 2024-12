Arath de la Torre y Susi Lu viven su primera vez en el teatro

Con 15 representaciones en diversas ciudades del país, llega a la Ciudad de México “La Señora Presidenta”, protagonizada por Arath de la Torre, Mario Bezares, Violeta Isfel, Pierre Angelo, Brenda Bezares y Susi Lu.

La historia de los dramaturgos Jean Jacques Bricarie y Maurice Lasaygues, que antes fue llevada al teatro por Gonzalo Vega y Héctor Suárez, es una comedia de enredos que involucra a los gemelos Martín y Martina.

El doble papel principal lo interpreta Arath de la Torre, quien en entrevista con El Sol de México, dijo que esta es la primera vez que actúa junto con su esposa Susy Lu, quien hace el personaje de “Eva”.

Cultura La Gran Muralla China, la estructura más larga del mundo

“Llevamos varios años de casados y por primera vez coincidimos como actor y actriz en una obra teatral, lo cual nos lleva a estar juntos en casa y viajar por las ciudades que hemos llevado a ‘La Señora Presidenta’”.

Susy Lu añade en tono cómico, “si estamos juntos en la producción, pero cada quien tiene su camerino. Juntos, pero no revueltos… (jajaja)”.

Por su parte, Violeta Isfel asegura que esta es la segunda ocasión que es parte del elenco de esta obra, tuvo la oportunidad de actuar en la producción que protagonizó Gonzalo Vega.

Te podría interesar: Violeta Isfel está lista para protagonizar La señora presidenta

“Estuve hace 12 años con Vega interpretando a ‘Catalina’ también. Tuve la fortuna de recorrer el país entero con él. Vi un video del 17 de mayo de 2012, fue muy hermoso”.

Isfel asegura que el hecho de que el productor Alejandro Gou la convocara es una gran satisfacción, porque es un reconocimiento a su trabajo. “Esta historia la llevo en mi corazón de una manera muy particular”.

“Y ahora estar en esta nueva versión con tan queridos compañeros y compañeras, con la historia remasterizada y cuidando cada mínimo detalle”, comentó la actriz, quien asegura que cada actor que ha protagonizado la obra le da una esencia diferente.

En el caso de Mario Bezares, la obra también cobra un significado especial, pues su personaje de “Felipe Bermúdez”, es el mismo que interpretó su hermano Rodolfo Rodríguez en la versión de Gonzalo Vega.

“Ahora me toca interpretar al licenciado Bermúdez lo cual es un honor para mí. Y también hemos sido bien recibidos en los estados que hemos recorrido. La gente se divierte con nuestras ocurrencias en esta puesta que es totalmente diferente a las anteriores”.

En esta reposición se agregó el personaje de “Altagracia”, un ama de llaves que recae en Brigitte Bozo.

Por cierto, Brigitte Bozo, quien ya se repuso de un agotamiento físico, “que me levantaron con puro suero y vitaminas -precisa en la charla-, al igual que Arath de la Torre y Mario Bezares, vienen del reality La casa de los famosos México 2024.

La joven señala que con Gala Montes, continúa una gran amistad

Brenda Bezares, por su parte, manifiesta que aún está saboreando los aplausos del público regio, el tapatío y los norteños de Torreón.

“Llevamos 15 representaciones previas algunas en provincia y las otras en la Ciudad de México. Encarnó a Julieta, la esposa de Martín (Arath), es cariñosa y casi liberal, porque le permite a su marido que se dé un taco de ojo con una pintora que le va a montar una exposición en la galería familiar”.

Arath de la Torre, con algunas fallas de dar su diálogo corrido, aunque lo hace muy natural, ha pospuesto una cirugía que le tiene afectado la cadera y una de sus piernas.

“El especialista dice que sí hay que operar, pero lo único que ha faltado es que me revise físicamente, que hasta el momento no he tenido tiempo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Y en mi caso pienso que hasta que no termine el compromiso de La Señora Presidenta, lo haré”.

La Señora Presidenta se presenta en el Teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas, con funciones los viernes 20:00 horas, sábados 19:00 horas y domingos 17:00.