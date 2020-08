Apple lanza nuevos talentos através del concurso My Kind of Country

LOS ÁNGELES. La tecnológica Apple, cada vez más involucrada en el negocio audiovisual, producirá un concurso de talentos musicales en Estados Unidos que buscará a una nueva estrella del género country y se emitirá a través de su plataforma de streaming, Apple TV+.



El programa se llamará My Kind of Country, confirmó la compañía en un comunicado, y será producido por la actriz Reese Witherspoon, protagonista junto a Jennifer Aniston de la serie estrella de Apple, The Morning Show, que ha logrado ocho nominaciones para los próximos premios Emmy.

En su primer año desde que la empresa fabricante del iPhone decidió estrenar contenidos televisivos, la compañía ha logrado desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.



Ahora, el concurso musical supondrá la llegada de los "talent-shows" al catálogo de entretenimiento de Apple.



El programa tendrá un componente documental y filmará la búsqueda de artistas "poco convencionales y extraordinarios" bajo el control de los responsables de programas similares como The Masked Singer y Dancing With the Stars.



La noticia llega días después de que Martin Scorsese, tras triunfar con la monumental The Irishman 2019) para Netflix, firmara un acuerdo global para producir y dirigir diferentes series y películas para la compañía de la manzana.



La noticia no ha sido una gran sorpresa dentro de la industria, ya que en mayo se dio a conocer que Apple, Paramount y el director alcanzaron un pacto para abordar conjuntamente "Killers of the Flower Moon", la nueva película de Scorsese y que contará como protagonistas con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.



Apple se encargará de financiar esta cinta, mientras que Paramount se ocupará de la distribución en cines de esta película antes de que llegue a la plataforma Apple TV+.