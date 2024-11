António Zambujo cerrará festival dedicado al género en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

El fado, canto popular portugués declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, llegó a la Ciudad de México para cautivar a un nuevo público, en una relación de intercambio cultural gracias al Festival Internacional de Fado, cuya edición 14 cerrará con un recital de António Zambujo, uno de los máximos exponentes del nostálgico género.

“El propósito del festival es la divulgación de un género musical muy importante aquí en Portugal. Siempre es muy estimulante para el festival ganar nuevos públicos”, mencionó Zambujo en entrevista desde Lisboa con El Sol de México.

“Si al escuchar mi concierto, la gente quiere conocer a otros artistas, o la historia del fado, eso me deja muy feliz. Añadir espectáculos y conferencias son cosas muy interesantes para enseñar a un público que conoce poco de esta música”, añadió el cantante.

Con más de 20 años de trayectoria, António Zambujo es considerado un embajador de la música portuguesa en el mundo. En su país frecuenta las listas de popularidad, una virtud que lo ha llevado a tener nominaciones a premios internacionales, como el Latin Grammy en 2017, cuando compitió con su disco “Until Pensei que Fosse Minha”.

Como un flashback en su carrera, pero también en su vida, Zambujo explica los elementos con los que tuvo conexión con el fado desde temprana edad, que posteriormente llevaría por todo el mundo. “Fueron los cantantes, los discos, la guitarra portuguesa, que me sonaba muy bien”, relata.

“Cuando era chiquitito, recuerdo escuchar los discos y escribir las letras para que pudiera entenderlas mejor y empezar a cantarlas. Unos años más tarde, llegué a Lisboa para empezar a cantar en clubs de fado, que son muchos aquí”, recordó.

Encuentra similitudes entre latinos

Aunque esta edición del festival será su debut como solista en México, ya había llegado a nuestro país en otros eventos, como el Festival Internacional Cervantino. En sus visitas anteriores, señaló, encontró ciertas similitudes en ambas culturas.

“Somos latinos, no hay que huir a eso, tenemos los mismos orígenes. La música me gustó mucho, ya conocía un poco de la cultura. Hubo algo que me ha hecho sentir en un sitio que no me es difícil de estar. He hecho algunas cosas con chicos de allá, como El David Aguilar y conocí a otros artistas mexicanos más antiguos”, dijo António Zambujo, quien también ha colaborado con la cantante chilena Mon Laferte.

Como parte de la programación del Festival Internacional de Fado, a celebrarse el 5 de noviembre, António Zambujo cerrará las actividades con un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. “Lo que vamos a presentar es una mezcla de todos los discos, con algunas cosas tradicionales”, finalizó el cantante.