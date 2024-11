Alondra de la Parra celebra con un espectáculo multimedia los 100 años de “Rhapsody in Blue”

Fascinada por la búsqueda de nuevos formatos escénicos, la aclamada directora mexicana Alondra de la Parra presentará su nuevo espectáculo “Gershwin, la vida en azul”, un homenaje multidisciplinario inspirado en la vida de uno de sus compositores favoritos, el estadounidense George Gershwin (1989-1937), conocido por haber logrado la hasta entonces imposible fusión de jazz con música clásica.

“Va a ser muy especial porque recrearemos momentos de su vida y de su historia en un mundo surrealista que nosotros creamos en el escenario. Es un concierto escenificado, con multimedia que reacciona en vivo a lo que hacemos, con ballet clásico, tap, jazz y orquesta. Todo un viaje a los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando la influencia de su vida era el charleston y la música que se tocaba en las fiestas”, adelanta Alondra de la Parra, en entrevista con El Sol de México.

Se trata de un espectáculo de grandes dimensiones que presentará a más de 80 artistas en escena, entre ellos el bailarín y actor estadounidense Robbie Fairchild, la cantante francesa Neïma Naouri y su compatriota Thomas Enhco, que interpreta a Gershwin, quien fue hijo de una familia de inmigrantes ucranianos. Todos ellos acompañados por la ejecución musical de la Orquesta Filarmónica, dirigida por Alondra de la Parra.

“Gershwin creó su propio sonido, no suena a nadie más que él. Es la combinación de la música vernácula, con la música clásica y la escritura sinfónica, lo que le dio un color muy especial a su obra. Su música es sumamente romántica, con muchas canciones de amor y otras muy desenfadadas y chistosas, con gran humor hacia las circunstancias de la vida, las parejas y las relaciones humanas”, apunta la directora.

Entre las piezas que se interpretarán se encuentran “An American in Paris”, “I got Rhythm”, “Sumer Time” y “Rhapsody in Blue”, que cumple 100 años de su composición; un repertorio que dialoga con su biografía, cuyo virtuosismo precoz lo hizo creador de un amplio legado musical, aunque haya muerto a la temprana edad de 38 años, por un tumor cerebral.

“En jazz hay algo que se conoce como ‘la nota azul’, que tiene un tono melancólico y triste, y que puede cambiar el sentido de un acorde de un lugar a otro. Son notas especiales que no las tiene la música clásica concreta mayor. Es por eso que hacemos el juego de palabras del título, por su obra ‘Rhapsody in blue’ y por la nostalgia de que haya fallecido así”, explica Alondra.

“Él supo encontrar la forma de traducir el lenguaje del jazz, que casi nunca está escrito porque es improvisado a notas y ritmos que puede leer un músico de música clásica. Es por eso que su obra se volvió un puente entre estos dos mundos. Sus piezas las he dirigido muchas veces e incluso su ‘Concierto en Fa’ lo toqué en piano cuando estaba estudiando, la suya es una música muy cercana a mi formación”, agrega.

Anteriormente Alondra de la Parra creó el espectáculo ‘The Silence of Sound’, en el que también combinó la música de concierto con artes escénicas junto a Chula The Clown. Sobre estas experiencias la directora afirma que uno de sus grandes placeres es el conocer y juntar talentos para hacer cosas nuevas.

“Gershwin, la vida en azul”, se presentará durante todo el mes de diciembre en varios escenarios del país. El domingo primero, en el Teatro Esperanza Iris; el 8 de diciembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla; el 10 y 11 en el Conjunto Santander en Guadalajara y el 14 en el Showcenter Complex en Monterrey.