Alberto Ángel "El Cuervo" presenta obra inspirada en el impacto que la pandemia

La pandemia puso en riesgo el bienestar físico de las personas, y dada la cantidad de tiempo que la mayoría de la población mundial pasó en casa, a la larga generó estragos en la salud mental.

Ante ese escenario, Alberto Ángel El Cuervo reflexiona sobre la importancia de las expresiones artísticas en tiempos de crisis, hecho que lo llevó a escribir una obra de teatro titulada El arte, ¿para qué? En conferencia de prensa habla acerca de su texto.

“El problema emocional que se generó fue tremendo e impactante, y acarreó situaciones familiares y personales terribles. La agresividad en el entorno familiar creció muchísimo, hubo rompimientos, agresiones físicas, y cosas que llevaron a mucha gente a una condición depresiva, o incluso decidir partir voluntariamente”, afirmó.

“Tenemos una herramienta valiosísima que nos permite sobrellevar esas situaciones, se llama arte. Qué hubiera sido de nosotros sin la posibilidad de asistir a un concierto de los grandes clásicos, o cantar una canción de los grandes compositores mexicanos, o acudir a una obra de teatro”, agregó.

La obra narra la historia de un trabajador de arte que, abrumado por la pandemia y el confinamiento, entra en una profunda depresión. Pese a su necesidad de compartir con alguien lo que siente, sus conocidos no le toman importancia.

El elenco se conforma por Angélica Lara, Cecilia Constantino, Evaristo Valverde, Gerardo Martínez, Iñaqui Goci, Mildred Motta y Renné Cossío. Todos los ensayos se hicieron de forma individual, y cada uno de los actores grabó sus escenas con su equipo propio.

Cecilia compartió con El Sol de México que ha vivido en carne propia el poder que las expresiones artísticas tienen sobre la salud mental, pues hace unos años se encontró en una crisis similar a la del personaje de la obra, y fue gracias a una invitación de la actriz Thelma Dorantes que salió adelante.

“En el 2015 falleció mi papá, troné con mi novio, me pidieron el departamento donde vivía, y caí en una depresión profundísima, al grado de que tenía la posibilidad de irme a vivir al bosque, y la iba a aceptar. Realmente estaba en eso cuando una amiga muy querida, (Thelma) me llama y me invitó a un taller. A nivel personal, y como actriz, fue la manera en que me fortalecí, y tomé nuevamente las riendas de mi carrera”.

El arte, ¿Para qué? se transmite de forma gratuita este 14 de mayo a las 20:00 horas, a través de la cuenta de Facebook Alberto Ángel El Cuervo. Si así lo desean, los espectadores pueden realizar un donativo voluntario al correo albertoangelelcuervo@gmail.com.