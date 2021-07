Agustín Argüello vuelve al papel de Simba, en el Rey León de España

Agustín Argüello, el actor de origen argentino se va a España; volverá a interpretar a Simba en El rey león, personaje al que dio vida en las últimas 600 representaciones de las 950 que ofreció el musical en México, donde fue visto por un millón de espectadores.

Deja nuestro país para su nueva aventura a partir de su incorporación a la puesta en escena ibérica, que abre el telón el próximo 23 de septiembre en el Teatro Lope de Vega, en Madrid.

“Arribo a España el 16 de agosto, luego que en México me liberen mi Visa, ahora por el Covid-19, los trámites se alentan. Sin embargo, debo emprender mi viaje para iniciar los ensayos de mi ingreso a la producción española”, declaró en conferencia de prensa.

Luego de protagonizar Ghost, la sombra del amor, el musical que recientemente terminó su temporada, Argüello recibió la buena noticia, una “llamada de salvación y esperanza”, al ser aceptado en el elenco de El rey león en España. “Me voy con mi esposa Paola y nuestro hogar se queda aquí, sin venderse nada”, comparte.

Cuenta Agustín que “ya tengo en mi poder el guion, que es muy diferente al de México porque es una traducción del texto original en inglés, los chistes no tienen el mismo sentido, los diálogos son diferentes, es difícil para alguien que lo ha hecho más de 600 veces de una forma. En las letras de las canciones lo único igual en las dos puestas es el tema Noche sin fin”.

Con más de tres horas diarias de ensayo, el artista ha estado repasando con el acento español y el nuevo montaje, que en la versión mexicana terminó el 14 de enero de 2018. “Precisamente Noche sin fin a causa de la pandemia resonó en mí y en mucha gente, porque trata de cuando alguien llega al fondo, cuando creemos que no va a haber salida. Ese es el viaje que tiene Simba en la canción empieza reclamando que su papá ya no está y además cree que él fue el culpable de su muerte. Pero la noche terminará, el sol saldrá, las nubes se irán… Esta canción me la repetí todo el tiempo en esta pandemia, cuando sentí que todo estaba perdido, que el teatro se había acabado para siempre, porque los teatros no se abrían, la economía paralizada. La gente me ponía frases o estrofas de Noche sin fin en redes, sin saber que ya estaba elegido para El Rey León.

“Esta canción marca lo que me está pasando en cuestión laboral, estuve un año sin trabajar y regresé con Ghost que se cerró en poco tiempo. Aparece este musical cuando más caído estaba, más lastimado, por eso me la dedico a mí mismo en este momento”, reseña efusivamente.

El actor, cantante y bailarín, agrega que “tengo que tener una preparación física, además de entrenar la mente, debo entrenar el cuerpo, por las coreografías, jamás pensé que después de casi cuatro años que dejé de hacer El rey león, volvería a esta producción y ahora estoy a punto de irme a otro país”.

Recordó que tomó el relevo de Carlos Rivera, “porque dejaría el musical para lanzar su álbum, en él siempre me he inspirado y ahora que esté en España, seguirá siendo mi motor como un ejemplo a seguir, porque él también la protagonizó allá”.

Agustín Argüello reconoce que “me voy con muchos nervios, mucha responsabilidad, pero confiado que llevo toda la experiencia que alcancé en México. Sin embargo, no deja de ser un reto”.

Agustín Argüello es egresado de La academia de TV Azteca y recordó que gracias a Lola Cortés, vio a Carlos Rivera en el musical Mamma mía! Desde entonces, quedó prendado de los musicales.