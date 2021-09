Adrian Uribe conduce tercera temporada de "¿Quién es la máscara?"

Luego de dos temporadas, en las que llegó a registrar un máximo de 8.2 millones de espectadores, el reality ¿Quién es la máscara? regresa para una tercera entrega. Adrián Uribe, quien ya había participado como investigador anteriormente, será el encargado de conducir el show, y se dice emocionado por iniciar una nueva etapa en este programa.

"Es un proyecto que inicié en la temporada uno, conozco perfectamente el formato", platicó a El Sol de México. "Lo mejor de ser conductor es que tú llevas el control de todo, porque antes me tenía que restringir mucho en comentarios o en bromas, porque no quería verme como que me quería comer el pastel y no dejar hablar a mis compañeros, pero ahora soy libre de hacer lo que quiera".

El también actor se mostró entusiasmado con este nuevo reto que se le presenta, ya que siempre está abierto a nuevas propuestas, y en esta ocasión es una oportunidad más para mostrar sus dotes como presentador. Dado que en otros shows, como Cien mexicanos dijieron y Minuto para ganar, había participado con su personaje de El vítor, y en esta ocasión se mostrará sin los elementos de un personaje.

El concurso, que está basado en el show surcoreano King of mask singer, consiste en que un grupo de investigadores ofrecerán pistas al público, para que estos adivinen la identidad de los cantantes enmascarados que aparecen en escena. En esta ocasión el panel estará conformado por Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte, quien se suma a la producción por primera vez.

La actriz compartió que todos sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos, y confía en que esa buena química se verá reflejada en pantalla cuando inicien las grabaciones. "Estoy muy contenta de que confiaron en mí, es un programa muy familiar y lúdico, muy gozoso. No vienes a juzgar a nadie y eso me encanta".

Yuri es una de las consentidas del programa, ya que ha formado parte de ella desde su primera temporada, además de haber colaborado con el productor Miguel Ángel Fox en otros proyectos como La voz y La voz kids. La cantante externó su agradecimiento con la audiencia por permitirle regresar una vez más, y subrayó que para ella ha sido una etapa de mucho aprendizaje, dada la investigación que tienen que hacer para dar las pistas.

"Este es más difícil, aquí te la ponen muy cardíaca. Acabo a veces con dolor de cabeza de darle vuelta a la ardilla de quién será, hacer mis apuntes y a veces averiguo en YouTube. Busco por ejemplo "actores de teatro", y ahí empiezo yo a estudiar y traigo mis apuntes. Ahora nos dijeron que tenemos que estudiar más, pero está padre, porque de eso se trata, de darle pistas a la gente para que ellos adivinen".

Por su parte, Juanpa Zurita regresa como coconductor, siendo ésta su segunda vez dentro del programa. El youtuber mencionó que se ha divertido mucho, porque ha podido mostrarse cómo realmente es, y ha sido muy bien recibido por sus compañeros. "Luego hay celebridades que se comportan de una forma o tienen egos, y ninguno de ellos es así. Es como un salón de clases donde tienes que estar trucha, o te traen de bajada todos. Todo el tiempo es bullying entre nosotros, y eso me ayudó", dijo.

En esta temporada, Alan Estrada se integra como co-conductor, él participó en el show con la máscara de Jalapeño. La tercera temporada de ¿Quién es la máscara? se estrena el 10 de octubre a las 20:30 horas por el canal Las estrellas.