Adaptarse y arriesgar, los secretos de Reik para mantenerse vigentes

Para Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez, integrantes de Reik, luego de dos décadas de trabajo, ya les es muy fácil cambiar la página cuando llegan a tener algún fracaso.

Aunque hay cosas que no salen como ellos esperan o no tienen el éxito que auguran, esto no los detiene para seguir experimentando, incursionando en nuevos géneros o crear colaboraciones con aquellos con los que entablan alguna conexión.

“Creo que una gran lección es no detenerse a lamentarse, no perder tiempo en la derrota, sino simplemente continuar con lo que sigue y mantenerse experimentando”, afirmó Bibi en entrevista.

“Estamos en una posición muy privilegiada y nuestra trayectoria de muchos años nos da el respaldo de que, en el peor de los casos que un álbum fuera un fracaso total, ahí tenemos otros cinco o seis que han funcionado, incluso podríamos seguir haciendo una gira de los éxitos del pasado, pero afortunadamente no ha sido el caso y las cuando hemos fracasado, simplemente continuamos con lo que sigue”, agregó el músico.

Es con esa mentalidad con la que el trío ha podido desplazarse del pop, al urbano haciendo colaboraciones con Maluma, Ozuna O Manuel Turizo, al regional mexicano con Christian Nodal, incluso a realizar homenajes de artistas como Juan Gabriel, como en su reciente presentación en los Latin Grammy.

Vuelve al pop

Ahora, luego de su diversificación musical, el grupo conformado en Mexicali en 2003 vuelve a sus orígenes y apuesta por un pop más actual, con letras que puedan identificar a las nuevas generaciones, al menos ese es su objetivo con su reciente álbum “Panorama”, mismo que lanzaron en mayo de este año.

“Fue un ejercicio claro de plasmar lo que hemos aprendido en todo este tiempo, que se viera bien reflejado y sonara actual”, comentó Bibi.

“Si tuviera que describir nuestro panorama con palabras concisas creo que tendría mucho que ver con estar siempre en el cambio, en la evolución, dispuestos a hacer cosas distintas a las que se espera de nosotros, de trabajar con gente joven con oídos frescos, acercarnos a las nuevas generaciones, es una locura que empezamos siendo unos chavos y ahora somos de los veteranos de la industria”, compartió Jesús Navarro.

El secreto para mantenerse vigentes, aseguró el trío, es siempre empaparse de lo nuevo y no tener miedo a arriesgarse. Ante la posibilidad de crear canciones con inteligencia artificial, el grupo mexicano no se niega, incluso, buscarán la manera de explorar al máximo cada una de las herramientas para mejorar como artistas, indicaron.

“Para nosotros ha sido clave la evolución y mantener la mente abierta y la disposición de hacer cosas distintas, si el mundo viene fuerte con la inteligencia artificial y se volverá una herramienta con la que vamos a permitir hacer mejores cosas o hacerlas de manera eficiente, que sea lo que tenga que ser, estamos puestísimos para lo que sigue”, comentó Jesús.

Tras dos años de ausencia en los escenarios de la capital, Reik volverá para presentar su “Panorama Tour”, este 13 de diciembre en la Arena Ciudad de México, en donde, además de compartir sus nuevos temas, harán un repaso por aquellas canciones que se convirtieron en éxito como “Yo quisiera”, “Noviembre sin ti” o “Me niego”.