Warren Buffet sale de Fundación Gates

El inversionista multimillonario Warren Buffett anunció su renuncia como fideicomisario de la Fundación Bill y Melinda Gates y ha donado la mitad de su riqueza a la filantropía desde que se comprometió hace 15 años a regalar su fortuna dirigiendo el fondo de inversión Berkshire Hathaway.

Buffett, de 90 años, dijo en un comunicado que ha sido un "fideicomisario inactivo" durante años en la fundación, pero que apoyaba plenamente al presidente ejecutivo Mark Suzman y que sus objetivos estaban "100 por ciento sincronizados".

No explicó por qué renuncia, aunque señaló que ha abandonado todos los cargos directivos fuera de Berkshire, lo que reduce su carga de trabajo.

Buffett también anunció una nueva donación de cuatro mil 100 millones de acciones de Berkshire a la Fundación Gates y cuatro organizaciones benéficas familiares, como parte de su compromiso de regalar el 99 por ciento de su patrimonio neto.

Desde 2006, ha donado más de 41 mil 500 millones de acciones de Berkshire, incluidos más de32 mil 700 millones a la Fundación Gates. El total general es ahora equivalente a alrededor de 100 mil millones, porque el valor de las acciones de Berkshire ha aumentado.

"Durante muchas décadas, he acumulado una suma casi incomprensible simplemente haciendo lo que me encanta", dijo Buffett. "La sociedad tiene un uso para mi dinero: yo no". La Fundación Gates se enfoca en combatir la pobreza, las enfermedades y la inequidad, gastando 54 mil 800 millones de dólares en 20 años.