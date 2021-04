Youtube, la plataforma de los huevos de oro

En los últimos años, YouTube pasó de ser un sitio que surgió como un espacio para compartir videos al público en general a ser una fuente de ingresos donde cualquier persona puede ganar dinero a través de su propio contenido.

De acuerdo con YouTube, todos los meses, más de dos mil millones de usuarios acceden a la plataforma desde sus cuentas y miran más de mil millones de horas de video diarias.

Además, arriba de 70 por ciento del tiempo de reproducción proviene de dispositivos móviles, donde la página tiene presencia en más de 100 países.

En México, según la plataforma de monitoreo Social Blade, los canales de Masha y el Oso, Baby Bus, Tlnovelas, Little Angel y Peppa Pig son los más vistos.

Los ingresos mensuales del primer canal, estima la firma, van de 75 mil a 1.2 millones de dólares, el cual tiene poco más de 19.2 millones de suscriptores de diversas partes del mundo.

Las estadísticas de Social Blade también registran a canales como los de Cepillín TV, del finado Ricardo González Cepillín. Los ingresos, refiere el sitio, van de 12 mil a casi 200 mil dólares mensuales.

“Los contenidos son variados y el confinamiento fue fundamental para empujar canales educativos o de entretenimiento por los niños que se quedaron en casa. El mexicano está más acostumbrado a navegar por internet para relajarse o simplemente divertirse”, explica Santiago Mendoza, analista de telecomunicaciones.

¿NEGOCIO RENTABLE?

“Como todo buen negocio, es necesario invertir tiempo y dinero”, reconoce Gabriel Florentino, mejor conocido como “FireSword66” o “Fayresorto”, quien desde el 2012 tiene un canal de videojuegos, reseñas de anime y doblaje.

A la fecha, cuenta que ha invertido alrededor de 80 mil pesos para mantener a flote su comunidad. Parte de los recursos los ha destinado a comprar consolas de videojuegos, capturadoras de video, micrófonos, así como equipo de edición.

El problema, agrega, es la falta de tiempo para “alimentar” el canal con contenido diario o semanal.

Actualmente, el contenido que ofrece YouTube incluye videos musicales, educativos, noticiosos, de videojuegos, cocina, entre otros ámbitos.

Algunas de las fuentes de ingresos de la compañía provienen de la categoría de streaming, a través de la venta o renta de videos, películas o contenido exclusivo de algunos creadores. También están los segmentos de entretenimiento, música y blogs, que son de los más vistos por el público, de acuerdo con Statista.

GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

Desde hace 16 años el mundo digital, publicitario y de la comunicación cambió tras el ingenio de tres amigos: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, los creadores de Youtube.

Esta plataforma de video nació en 2005, en medio del auge tecnológico por el desarrollo de internet y los canales de comunicación. Messenger y sus zumbidos aún resonaban en los ciber cafés, Myspace ganaba terreno como una red social para compartir el día a día, pero apenas existían sitios para visualizar videos.

YouTube fue creado por Hurley, Chen y Karim luego de que eBay compró a Pay-Pal. Este grupo trabajaba para la procesadora de pagos, pero renunció al poco tiempo por desacuerdos internos.

YouTube nació ante la necesidad de tener una página para reproducir videos a gran escala sin la necesidad de enviar archivos pesados o en baja resolución por correo electrónico.

Fue así que el primer video de YouTube, creado y subido por Chad Hurley, consistió en una visita al zoológico de San Diego, California. Su duración es de 19 segundos y todavía se puede encontrar en la página con el nombre Me at the zoo. Un año después, en 2006, Google compró a YouTube por mil 650 millones de dólares.

En 2019, según datos de Statista, la plataforma contó con aproximadamente mil 680 millones de usuarios.