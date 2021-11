No es tu cel, Spotify sufre caída en México y el mundo

Actualmente, los servidores de la plataforma de streaming se encuentran caídos, así que, si tienes problema con Spotify, tranquilo, no eres el único.

No es problema de tu internet, ni del dispositivo, ni de que te hayas quedado sin datos o plan, Spotify está presentando problemas en el mundo entero tras no poder ingresar al sitio web, para conectarse al servido y en la aplicación.

Los primeros reportes de Downdetector (plataforma de monitoreo en tiempo real de problemas y caídas en aplicaciones, redes sociales y más) iniciaron a parir de las 11:20 horas aproximadamente y con el paso de los minutos más usuarios han presentado problemas.

Sin embargo, en la cuenta de Twitter de @SpotifyAyuda, se puede leer el “Estamos investigando algunos problemas que nos han reportado. ¡Gracias por el aviso! Los mantendremos informados”.

Los problemas registrados van desde la aplicación en teléfonos móviles, la computadora y hasta los sitios web, ya que simplemente no carga.

Usuarios de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa reportan estas fallas de Spotify a la plataforma de monitoreo, por lo que Downdetector lanzó un post en Twitter para informar de lo sucedido “Los informes de los usuarios indican que Shopify está teniendo problemas”.

Estamos investigando algunos problemas que nos han reportado. ¡Gracias por el aviso! Los mantendremos informados. — SpotifyAyuda (@SpotifyAyuda) November 16, 2021

LOS MEMES DE LA CAÍDA DE SPOTIFY

Por supuesto que los memes de la caída de Spotify no se hicieron esperar, los internautas hicieron los suyo como en otras ocasiones cuando sucede que las aplicaciones y páginas web sufren inconvenientes.

Ok ni pedo, a desempolvar la vieja carpeta con música pirata... ámonos a la antigüita. #Spotify pic.twitter.com/1Dk9dKqcFT — Martín DiCrespo (@martindicrespo) November 16, 2021

Los usuarios recurren al humor en estos casos, sobre todo cuando en pleno martes muchos se encuentran en sus lugares de trabajo, haciendo sus tareas o en sus hogares con sus actividades cotidianas.

Vuelve #Spotify no sé como voy a sobrevivir sin ti pic.twitter.com/8qnlMOuOKY — 𝓙 𝓞 𝓨 (@soyLuisyya) November 16, 2021

"Vuelve Spotify no sé cómo vivir sin ti", ¿qué hacer sin Spotify?, “¡adiós mundo!, es el único que no podía fallar”, “Lo único que me temía en el Internet de las cosas ha pasado. Se cayó Spotify”, entre otros dramáticos comentarios se observan en Twitter.