Android 12 incorporará más opciones en la hibernación de apps que no se usan

Android 12 ampliará las opciones para las aplicaciones que no se usan en el dispositivo, lo que permitirá no solo la retirada de permisos que pueden poner en riesgo la privacidad de los usuarios, sino también la optimización del espacio y de la batería.

Google introdujo con Android 11 la posibilidad de revocar automáticamente los permisos de aquellas aplicaciones que el usuario tuviera instaladas en el 'smartphone' que no usara. Esto ocurre cuando lleva "varios meses" sin abrirlas. Tecnología Facebook avanza en la integración de chats de WhatsApp con Facebook Messenger

La próxima versión del sistema operativo móvil permitirá optimizar el espacio que ocupan las aplicaciones mediante la nueva función de 'hibernación', como recogen en XDA Developers, que han analizado una construcción de esta versión filtrada.

El modo hibernación libera los archivos temporales para optimizar el espacio, como ya se adelantó en enero. Esta función se podrá activar dentro del nuevo apartado de 'Aplicaciones sin uso', en la página de 'Info. de apps', en el menú de ajustes, e irá unida a la opción de revocar permisos, como recoge el portal citado.



