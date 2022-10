SNTINFONAVIT amenaza con huelga tras rescisión de cinco contratos laborales

En plena pandemia del Sars-Cov-2, el Infonavit rescindió el contrato de trabajo a cinco empleados sindicalizados. “Esto es una violación al contrato colectivo de trabajo, que ya se está haciendo costumbre y que no podemos permitir”, afirmó Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (SNTINFONAVIT).

“Creo que vamos por buen camino. Por lo pronto, los juicios los vamos a ganar; pero ya enviamos una solicitud a los trabajadores a que hagan sus asambleas y antes del 31 de este octubre se definan. Y sí la mayoría está de acuerdo, emplazar a huelga al Instituto por violaciones al contrato colectivo de trabajo”, refiriéndose a la reinstalación de tres trabajadores.

Te recomendamos: ¿Tendré que pagar más interés a Infonavit por aumento a tasa de Banxico?

En el marco del Segundo Congreso Nacional de las Comisiones Consultivas Regionales Sector de los Trabajadores, Infonavit, el arquitecto Riva Palacio Pontones, dijo a El Sol de México:

“Cada viernes se hacen movilizaciones desde hace dos meses para este reclamo de reinstalación de los compañeros”. Citó el caso de una trabajadora en Culiacán, quien estando en el trabajo, le llegó de repente la Jefa del Jurídico y le dijo: “…¡Tú ya no trabajas aquí…!”, sin que mediara investigación alguna ni nada”. Esto es una violación al contrato colectivo de trabajo, enfatizó.

¿Son graves las violaciones al contrato colectivo?

-Toda violación es grave. Y voy a responder como el director general fundador del Infonavit, Jesús Silva-Herzog Márquez: “…Sí dice Infonavit es grave. Y sí dice Infonavít es aguda…”.

¿Ya sabrá de estos despidos el director general del Instituto?

-Creo que ya lo sabe. Le deben haber informado ellos mismos, los de Recursos Humanos. Sí no, se lo voy a informar yo.

También compartió que hay diferencias, no con el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, sino con quien maneja los Recursos Humanos. “Esto ya se hace costumbre, que no podemos permitir. No podemos trabajar bajo estos símbolos que en muy pocas administraciones se han dado en las 15 que llevamos con ellos”, precisó.

Finanzas Recursos del Infonavit son intocables, pertenecen a los trabajadores: Mario Macías

Habrá revisión salarial en enero

Respecto a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el arquitecto Riva Palacio Pontones, comentó:

“Vamos a solicitar un 15 por ciento de aumento; pero todavía no entramos a pláticas porque el vencimiento es hasta el 21 de enero. Entonces, este porcentaje lo hemos solicitado porque no sabemos cómo se va a mover la inflación a enero. Y como está subiendo permanentemente, no queremos quedar abajo”.

“Sabemos que la inflación no llega aún al 10 por ciento, pero no queremos solicitar el 10 por ciento y que se nos vaya para arriba y nos quedemos con solo el 10 por ciento”.

¿Cuáles son las demandas en esta revisión?

- Primero, que no haya violaciones al contrato colectivo de trabajo. Tenemos un contrato colectivo, no veo porqué debe haber demandas. Y segundo, va a ser el incremento a los salarios, la revisión de algunas prestaciones que se hace cada año como ayuda para despensa, sobre todo porque han subido los productos básicos; ayuda para transporte, becas para trabajadores.

¿Cuántos trabajadores son?

-En total somos cuatro mil 800 pero incluye a los trabajadores de confianza. Y por qué digo en total, porque las prestaciones son iguales para los sindicalizados que para los de confianza.

Lo que tratamos es que el incremento al salario no sea igual para los de confianza que para los sindicalizados. Porque los de confianza ganan mucho más que los sindicalizados.

¿Cómo ve el PACIC para bajar a inflación?

-Todo lo que sea con la intención de bajar la inflación es bueno. Tenemos que apoyar cuándo así se pueda. Traemos nosotros un programa interesante entre sindicatos. Se llama “Ayuda Mutua”, en el cual, nosotros vamos a dar un servicio de más calidad y los productores, por ejemplo que nos hagan descuentos en medicinas, hospitales, en alimentación.

¿Qué requiere el mundo sindical?

-Lo primero que tenemos que hacer es unirnos más, hacer a un lado nuestras diferencias y trabajar todos por lo mismo.

El actual Congreso del Trabajo es muy diferente al que hubo hace años en donde después de la unidad entre bloque de Unidad Obrera y la Central de Trabajadores se logró que el sector obrero tuviera bastante fuerza.

Ahora, lamentablemente creo que nos ha faltado cohesión entre todos los sindicatos, no digo los del Congreso del Trabajo sino todos. Algunos han abandonado las filas del Congreso del Trabajo y tendremos nuevamente que llegar a que el Sector de los Trabajadores se una.

¿Ya es tiempo para hacer la segunda asamblea del proletariado?

-Es tiempo. Siempre será tiempo. Pero hay que hacerlo, subrayó el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones.