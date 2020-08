Se han recuperado 30 mil empleos en lo que va de agosto: AMLO

El titular del Ejecutivo anunció esta mañana, que en lo que va de agosto se han recuperado 30 mil empleos.

“Les puedo adelantar que en agosto ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, estamos recontratando. Hasta ayer, 30 mil nuevos empleos recontratados.”, enunció.

Finanzas En junio, tres millones de personas se sumaron a la informalidad

En conferencia matinal, López Obrador reconoció que la reactivación económica llevará tiempo, pero enfatizó que ya va de salida la pérdida de empleos en nuestro país.

Destacó que las proyecciones del rescate económico se están cumpliendo, prueba de ello, dijo, es la recontratación y el aumento en los nuevos empleados en el padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ese sentido, López Obrador dijo sentirse bien en lo que va de su administración, “creo que no le hemos fallado al pueblo, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y es lo que estamos haciendo”, declaró.

“Es un timbre de orgullo gobernar a México, hacerlo en estos momentos difíciles y al mismo tiempo llevar a cabo una transformación, es una hazaña colectiva de todos. Yo no podría solo. Imagínense los intereses creados con todos los ataques diarios ya me hubiesen tumbado, me apoya el pueblo”, reafirmó.













