Ratifican en San Lázaro a Antonio Martínez Dagnino como titular del SAT

El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó a Antonio Martínez Dagnino como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con 242 votos a favor y 208 en contra, el nombramiento de Martínez Dagnino como titular del SAT, hecho por el presidente Lopez Obrador el 10 de octubre tras la salida de Raquel Buenrostro, quedó firme.

Los legisladores también ratificaron a Armando Ramírez Sánchez como Administrador General de Grandes Contribuyentes, Gari Gevijoar Flores Hernández González como Administrador General de Recaudación y Ricardo Carrasco Varona como Administrador General Jurídico.

Durante los pronunciamientos del dictamen de la comisión de Hacienda y Crédito Público en el que se avalaron los nombramientos, diputados de oposición expresaron su rechazo a las ratificaciones.

La diputada Gina González, del PAN, cuestionó los múltiples enroques que se han hecho en el SAT durante el sexenio de López Obrador y los resultados en la política de recaudación fiscal.

“Recordemos que este es el tercer nombramiento que da para este cargo en el que va de esta administración por parte de la comisión. Se da casi a dos meses después de que el presidente informó que Antonio Martínez ocuparía el lugar que dejó vació Raquel Buenrostro Sánchez, conocida como la “Dama de Hierro”, por lo que no solo toma el control de la política recaudatoria del país si no de las negociaciones y la fiscalización contra los grandes contribuyentes. Nosotros queremos un país con progreso económico y el problema es que no hemos visto resultados”, sostuvo.

En tanto, el diputado Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, aprovechó su tiempo en tribuna para pedir que se resuelva la escasez de citas al SAT y las devoluciones de los pagos de impuestos una vez que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.

Diputados de Morena, como Beatriz Dominga Pérez López , pidieron que no se politice el tema de los nombramientos y refrendaron su apoyo a los nuevos funcionarios.