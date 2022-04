Prevé Hacienda financiar proyectos de infraestructura con bancos multilaterales

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, dijo que el Gobierno federal usará financiamientos con bancos multilaterales para el desarrollo de infraestructura en el país.

“Vamos a hacer más uso de las líneas multilaterales, porque es una reserva de financiamiento que ha estado disponible y no la hemos llevado a pleno potencial, entonces la vamos a aprovechar más”, dijo al participar en la conferencia anual del Americas Society/Council of the Americas (Ascoa).

De acuerdo con el funcionario, México tiene la ventaja de acceder a este tipo de créditos con algunos beneficios como menores costos o condiciones favorables, debido a que forma parte de un grupo de países en desarrollo.

Incluso, destacó que pedirle prestado a estas instituciones a veces es más barato que si se acude a la banca comercial del país.

Crecimiento económico de México

Además, el uso de estos financiamientos también es posible debido al espacio fiscal que tiene el presupuesto económico. Según Ramírez de la O, la actual administración recibió un paquete que “tenía mucho espacio para escarbar y reasignar recursos”.

“Estamos utilizando recursos de los bancos multilaterales, que por cierto es la emisión para un soberano mucho más económica que la de la banca comercial, y eso que nosotros tenemos acceso al financiamiento barato para el grupo de países emergentes”, precisó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el mismo foro de Ascoa, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, puntualizó que algunas de las instituciones con las que se está trabajando para este tipo de apoyos es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Agregó que de la mano del CAF se hizo un estudio enfocado en el desarrollo del sur sureste del país para conocer las oportunidades en proyectos que ofrece la región.









