Política económica en México no va a cambiar con Claudia Sheinbaum, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política económica del país no va a cambiar con el cambio de gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de un lunes negro en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) derivado de la victoria electoral del partido oficialista, Morena, donde el peso se depreció, el presidente dijo que se va a normalizar todo.

“Ya va normalizarse todo, hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. La economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados”.

La BMV cerró el lunes con una pérdida de 6.11 por ciento, la mayor desde marzo de 2020, cuando emergió la pandemia de Covid-19.

Al preguntarle también al mandatario federal a qué atribuye la caída de la BMV, después de la victoria de su candidata, Claudia Sheinbaum, respondió que se trató de factores externos y justificó la caída de las bolsas.

“Sucede en Estados Unidos y en otros mercados, y también volvemos a lo mismo: como hay mucha información ellos (los inversores) se sorprenden. Y vaya que los financieros son de los mejores informados”, expresó.

Sin embargo, reprochó que algunos se informan con diarios internacionales que son críticos a su régimen, como The New York Times o el Financial Times.

Este martes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tuvo una conversación con financieros para calmar los ánimos y decirles que estará en el cargo de manera indefinida con el próximo gobierno.

El secretario sostuvo que se mantendrá la estabilidad fiscal, se encaminará la reducción de la deuda y seguirán los apoyos a Pemex.