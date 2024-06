Piden a López Obrador ampliar condonación de pago a la CFE

Empresarios y dirigentes de asociaciones y cámaras empresariales de Acapulco enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una carta para solicitar la ampliación de la condonación de pagos por consumo de energia eléctrica a los acapulqueños, debido a que Acapulco no se han recuperado de los daños que causó el paso del huracán Otis.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez insistió que hay hoteles y negocios que todavía no están en condiciones económicas para poder solventar el pago del suministro de la energía eléctrica.

“Todas las organizaciones del sector empresarial enviaron una carta al presidente de la república para poder solicitarle se le siga apoyando con el suministro de la energía eléctrica sino van a tener un problema grande en Acapulco donde las empresas estarán aperturando pero sin luz”.

Mencionó que hay hoteles de Acapulco que tienen 100 habitaciones y están funcionando con 30 y no les va dar para hacer el pago y aún faltan los condominios que tienen 100 departamentos y funcionan 10 y el resto no paga el mantenimiento.

Saldivar Rodríguez dijo que se requiere del apoyo solidario que el Presidente de México tiene con Guerrero y siga dando a los Acapulqueños como es el no cobro de la Autopista del Sol y la Energía eléctrica.

“Que se mantenga el no cobro de la energía eléctrica de perdida un año porque la recuperación no estamos al 100 por ciento recuperados y necesitamos un año más de ese apoyo que ha tenido a bien dar el presidente de México y hay que agradecerle porque si no no hubiéramos podido aperturar”.

El también vicepresidente de la Canaco dijo que el documento que enviaron a la Presidencia de la República solicitando que se amplíe por un año más la prórroga del no pago de la energía eléctrica, ya tuvo respuesta pero la darán a conocer el día mañana con todos los lideres de 25 de asociaciones y cámaras empresariales.

Pidió al presidente López Obrador que siga apoyando Acapulco y añadió que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha sido el enlace con el gobierno federal para lograr que la autopista se mantenga gratis al igual que la energía eléctrica.

“Los acapulqueños no estamos en condiciones de pagar el suministro de energía eléctrica, pero como lo dice él (AMLO) amor con amor se paga y Guerrero le dio a Morena Todo y esperemos que nuestro presidente nos siga apoyando”, precisó.