Muere el empresario Plácido Arango, fundador del Grupo Vips

El empresario mexicano Plácido Arango, quien fundó exitosas cadenas de restaurantes y tiendas al por menor que más tarde fueron adquiridas por las gigantes Walmart y Alsea, murió el lunes en España a los 88 años.

Hijo de migrantes asturianos, Arango nació en Tampico el 15 de mayo de 1931. Radicaba en España desde 1965, donde dedicó gran parte de su vida al patrocinio del arte y a la filantropía.

"Desde la @fpa lamentamos el fallecimiento de Plácido Arango, presidente de la Fundación entre 1987 y 1996", escribió en su cuenta de Twitter la Fundación Príncipe de Asturias dedicada al fomento de la cultura en el país ibérico.

Fue cofundador de la cadena de minoristas Aurrerá en México en 1958, que posteriormente fue comprada por la gigante estadounidense Walmart.

En la nación europea fundó los primeros supermercados Aurrerá del país, que luego vendió a Galerías Preciados para crear y expandir la cadena Vips bajo lo que fue entonces un nuevo y exitoso concepto de restaurante y tienda de regalos y dulces bajo un mismo techo.

En 2018, Grupo Vips fue adquirido por la operadora mexicana de restaurantes Alsea, que cuenta en su portafolio con marcas de cadenas internacionales como Domino's, Starbucks y Burger King.

Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. I will miss you very much 😞 pic.twitter.com/uBQnyDtNrq — Paco Arango (@PacoArango) February 17, 2020

Desde entonces, Arango se retiró en su finca madrileña de Valdemorillo, "La Charca del Valle", repleta de obras pictóricas, y poco se supo de su vida, la cual compartió hasta su muerte con la escultora Cristina Iglesias.

Más allá de su ingenio para los negocios, es recordado por su faceta como coleccionista y benefactor del Museo del Prado y del Museo de Bellas Artes de Asturias, a los cuales donó decenas de obras de su colección personal.

Arango también fue miembro del patronato de la Biblioteca Nacional de España, de la Tufts University de Estados Unidos y colaborador de Factoría Cultural en Matadero Madrid.