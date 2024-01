Pemex dice que dejará de importar gasolina y diésel

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que México dejará de importar combustibles cuando concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de octubre.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que con la modernización del Sistema Nacional de Refinación (SNR), la construcción de la refinería de Dos Bocas y la compra de Deer Park en Texas, alcanzará para reducir el déficit de combustibles.

“Todo el aceite que producimos en nuestro país se va a refinar y ya no va a haber necesidad de comprar gasolinas al extranjero a partir del término de esta administración y el principio de la próxima”, aseguró Romero Oropeza.

Sin embargo, especialistas del sector coincidieron en que resulta complicado que México deje de comprar gasolinas y diésel en el extranjero en el corto plazo debido a que la producción nacional no alcanza para satisfacer la demanda.

De acuerdo con el Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (Sener), en 2022 la demanda interna de gasolinas automotrices a nivel nacional promedió los 800.2 mil barriles diarios, un nivel similar para el cierre de 2023.

Para Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, sí hay una tendencia a la baja en la importación de combustibles, la cual continuará con el incremento en la producción del SNR, sin embargo, descartó que se acabe la compra al exterior.

Los datos de Pemex señalan que de enero a noviembre del año pasado importó cerca de 566 mil barriles diarios de combustibles, más de la mitad de la demanda nacional.

Gonzalo Monroy, director gerente de la consultora GMEC, dijo que resulta complejo alcanzar esta meta, pese a que habrá una disminución considerable en las importaciones, sobre todo porque la refinería de Dos Bocas tardará al menos dos o tres años más en alcanzar el total de su producción.

De acuerdo con la presentación del director de Pemex, el próximo año y en 2026 la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, producirá 275 mil barriles diarios de combustibles, por debajo de su capacidad de 340 mil barriles.

Monroy añadió que para diciembre se espera que el SNR, compuesto por seis refinerías, haya producido entre 600 y 650 mil barriles diarios, lo que significa que está a 46 por ciento de su capacidad.

El especialista añadió que Deer Park debe cumplir con los contratos que tiene en Estados Unidos, por lo que no puede enviar el total de su producción a México.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex. Foto: Romina Solis | El Sol de México

“Con total certeza sabemos que no va a pasar, vamos a seguir importando gasolina, diésel y turbosina”, aseveró.

El director de Pemex sostuvo que la empresa productiva del Estado duplicó su producción de gasolinas en la presente administración, al pasar de 300 mil barriles diarios en 2018 a 655 mil barriles diarios el año pasado, por lo que reiteró el compromiso de que el país alcanzará la autosuficiencia en combustibles.

No obstante, las estadísticas de la petrolera señalan que entre enero y noviembre de 2023 se produjeron 384 mil barriles de gasolinas y diésel diarios en promedio. Por su parte, el presidente López Obrador sostuvo que Pemex fue rescatado tras las intenciones de gobiernos anteriores de acabar con la empresa. Aseveró que la política energética de su gobierno incidió además en la baja del precio de los combustibles para la población.

“Llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado a Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría, como se difundió a finales, y a principios de este año, el litro de gasolina en 28, 29 pesos”.

Finalmente se refirió a la reducción de la deuda de Pemex, la cual se encuentra en 106 mil millones de dólares, lo que significa una baja de 17.9 por ciento.





