México recibirá 12 mil mdd del FMI; AMLO busca aplicarlos en adelantar pago de deuda

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entregará a México 12 mil millones de dólares, los cuales podrían utilizarse para pagar deuda por adelantado.

El FMI aprobó la asignación de 650 mil millones de dólares de derechos especiales de giro del organismo para impulsar la liquidez y las reservas de sus miembros.

"Entonces podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado", informó el mandatario, quien explicó que anteriormente estos recursos, dados a los países miembros del FMI, eran depositados en el Banco de México para engrosar las reservas internacionales.

Durante la conferencia matutina, el mandatario indicó que, a pesar de la pandemia, la deuda durante su gobierno será menor a la de administraciones anteriores.

“Estamos buscando que en términos del PIB ellos (las administraciones anteriores) aumentaron la deuda en 8 puntos y nosotros vamos a tener un incremento menor que ese, ese es el planteamiento, menos del 8% del PIB, menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia”

Sobre la recomendación del FMI de aumentar los estímulos fiscales aseveró que su administración es muy respetuosa de los organismos financieros internacionales, pero declaró que ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno.

”No tenemos ningún pleito con el FMI, sólo que no estamos de acuerdo con sus recomendaciones”, expresó el mandatario López Obrador.

El mandatario afirmó que para aliviar la crisis económica que atraviesan algunos gobiernos estatales, se apoyará con el pago de nóminas, aunque no se les adeude participaciones y algunos incluso hayan recibido por adelantado.

“Los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos. Pero no es ‘a ver, dennos, no me alcanza'”, advirtió.

Mencionó que incluso, con los cambios de gobierno, algunos mandatarios electos han pedido al Estado que dejen de entregar completas las participaciones para no recibir sin nada a las administraciones.

En opinión de López Obrador, las malas prácticas financieras tienen su origen en administraciones pasadas, cuando desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se instruía licitar grandes proyectos de infraestructura a ciertas compañías y empresarios.