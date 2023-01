Live Nation explica al Senado de EU fallas de Ticketmaster en boletos de Taylor Swift

Luego de la furia provocada por las fallas en la venta de boletos para la gira "Eras Tour", de Taylor Swift, el caso llegó al Senado de Estados Unidos, donde Live Nation, dueña de Ticketmaster, tuvo que explicar lo que sucedió.

En su comparecencia hecha este martes aceptó que hubo errores, sin embargo, culpó a los ataques cibernéticos, además de aclarar que ellos no fijan ni los precios ni la distribución, aspectos en los que son constantemente acusados.

Las exigencias de una explicación, el directivo compareció en Washington ante el Comité Judicial del Senado para darla.

"Las principales empresas de venta de entradas, incluidas Ticketmaster, no fijan los precios de las entradas, no deciden cuántas salen a la venta ni cuándo, y no establecen tarifas de servicio. Las estrategias de precios y distribución están fijadas por los artistas y sus equipos", dijo el presidente de Live Nation Entertainment, Joe Berchtold.

Presidente de Live Nation Entertainment, Joe Berchtold. Foto: Reuters

¿Qué pasó en la venta de boletos para Taylor Swift?

Ticketmaster anunció el 17 de noviembre la cancelación de la venta pública de entradas para la primera gira de Taylor Swift en 5 años, que comenzará en marzo. Un día antes de esa venta la página se bloqueó por la demanda extraordinariamente alta del sistema de emisión de boletos y un inventario insuficiente para satisfacerla.

Posterior a eso, la empresa habilitó una página especial con un registro para evitar las compras automáticas, pero tras las 3.5 millones de personas que intentaron inscribirse, el sistema colapsó de todas formas.

Ejecutivos de Live Nation aceptaron errores en la plataforma, pero culparon a ataques cibernéticos. Foto: Reuters

"Sabíamos que los 'bots' atacarían la venta y lo previmos en consecuencia. Recibimos tres veces más que nunca la cantidad de tráfico de 'bots' y por primera vez fueron a por nuestros servidores de códigos de acceso de seguidores verificados", apuntó Berchtold.

Aunque en ese "ataque" los robots de internet no penetraron en el sistema de la compañía ni llegaron a comprar entradas, añadió, sí les obligó a "reducir la velocidad e incluso interrumpir las ventas", lo que condujo a la "terrible experiencia" vivida por los consumidores entonces.

Live Nation pide perdón a los fans

La compañía fue duramente criticada por Swift, quien envió un mensaje a sus seguidores donde ofreció ayuda para que aquellos que no lograron adquirir su entrada: "Y a aquellos que no consiguieron entradas, todo lo que puedo decir es que mi esperanza es brindar más oportunidades para que todos nos reunamos y cantemos estas canciones", escribió la cantante.

Berchtold ofreció disculpas en nombre de Live Nation a todos los afectados frente a funcionarios del Senado estadiounidense.

Ante cuestionamientos, Live Nation tuvo que presentarse ante el Senado de EU. Foto: AFP

"Tal y como dijimos después de la venta y reitero hoy, pedimos perdón a los muchos fans decepcionados y a la Sra. Swift", apuntó el también director financiero de Live Nation ante el senador demócrata Dick Durbin, presidente del Comité Judicial, y el resto de legisladores.

Berchtold añadió que pese a que su empresa hace lo que puede contra quienes la toman contra sus sistemas y "roban" entradas destinadas para los verdaderos seguidores, hay que incrementar las medidas a nivel legislativo.

La ley BOTS de 2016 sentó un precedente declarando ilegal el uso de software automatizado en la compra de entradas, pero su prohibición es demasiado "limitada" y debería haber "leyes claras y categóricas que prohíban la multitud de ventas engañosas que son evidentes en sitios secundarios", dijo.

¿Qué concluyó el Senado?

Para los legisladores, que consideraron que el dominio de Live Nation Entertainment es un monopolio, el problema radica en la falta de competencia.

Según la senadora demócrata Amy Klobuchar, Live Nation ocupa el 70% del mercado de conciertos. "Y tal y como comprobaron los aficionados, cuando una empresa no satisface sus servicios hay consecuencias".



Berchtold alegó en cambio que en 2009, un año antes de que Live Nation se fusionara con Ticketmaster, esta última empresa controlaba más del 80% de esa industria: "El mercado estadounidense de venta de entradas nunca ha sido más competitivo".

Bad Bunny en el silencio tras desastre en México

Otro de los eventos más criticados fue el concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, en CDMX, donde cientos de fanáticos se quedaron fuera de las instalaciones por la presunta clonación de boletos.

Ni Ticketmaster, ni Profeco pudieron dar una respuesta clara de lo que provocó el hecho, pero los fans que no lograron ingresar al show y tenían el comprobante de que sus entradas fueron adquiridas en la página oficial recibieron reembolso.

Pese a la tristeza de los cientos de seguidores del Conejo Malo, a diferencia de Taylor Swift, él optó por el silencio que se tradujo en indiferencia. Días después, únicamente escribió un mensaje de agradecimiento a sus fans mexicanos.

“¡Wow, qué noche! ¡Gracias México! ¡Gracias América por la mejor experiencia de mi vida! ¡Los amo con mi vida! ¡Me llevo esta gira en el corazón para siempre! ¡Que viva América Latina! ¡Que viva la música en español! Att. Benito, ¡De Puerto Rico pal´ mundo entero!”, escribió.

Con información de EFE