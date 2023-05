Limitará AMLO concesiones industriales ante escasez de agua

Como consecuencia de la escasez de agua en diversos estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador limitará las concesiones para uso industrial, aseguró Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía (SE).

De acuerdo con la funcionaria, estos nuevos permisos solamente serán otorgados por el mandatario federal, siempre y cuando una empresa quiera establecerse en una región que no tenga problemas de agua.

“En los próximos días va a salir una publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde en estos lugares, donde no hay agua, solo se van a dar concesiones exclusivamente con autorización del residente; no va a haber concesiones nuevas, ¿por qué?, porque no hay agua”, aseguró Buenrostro.

Al presentar las condiciones de licitaciones para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la titular de la SE agregó que la “prioridad” en el uso del agua deben ser las personas, sus comunidades y que sea empleada solamente para uso doméstico.

Aclaró que no habrá problema para las empresas que al día de hoy ya tengan concesiones, sobre todo en el Bajío o Norte en el ramo automotriz. Sin embargo, si éstas quieren expandir su territorio a zonas con escasez del líquido, ya no recibirán más permisos por parte del gobierno.

“Lo que sí pueden ir haciendo son inversiones en el Norte, con plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento residuales, desanilizadoras. Si ahorita ya tienen concesiones y ya tienen instalaciones nuevas, no hay problema, pero si requieren un mayor volumen, ya no va a haber autorización”, añadió la funcionaria.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, la restricción anunciada por la SE debería diferenciar a los sectores que utilizan grandes cantidades de agua.

“Por ejemplo, una curtiduría que emplea bastante agua, ahí puede haber un problema serio, pero una planta de desarrollo automotriz, considero que no consume bastante agua”, indicó el líder empresarial.