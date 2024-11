La falta de apoyo federal no derribará a Acapulco: AHETA

A pesar de los daños que sufrieron los hoteles de Acapulco por el huracán Otis, a un año no han recibido ningún apoyo y han sido abandonados por la federación e instituciones bancarias, quienes les han rechazado solicitudes de crédito pero aun así, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) aseguró que este destino de playa “no se va caer por culpa de ellos”.

Los más de 250 hoteles que están operando en Acapulco con 11 mil 999 habitaciones se levantaron con recursos propios sin ayuda de algún crédito o apoyo gubernamental.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers dijo que pese a las afectaciones que sufrieron por los huracanes Otis y con John, no habido inversión para apoyar a la hotelería y sólo ha sido para los más pobres como siempre.

No hay apoyo de nada ni con John ni con Otis, nada con nadie

Dijo que aunque es el eslogan de la 4 T del gobierno federal es apoyar a los pobres, se les olvida que los que mantienen la economía de Acapulco son los empresarios turístico que no les han dado nada.

No nos han dado nada, ni queremos nada, pero allá ellos cuando se les de la gana apoyarnos pero nunca nos han dado

¿Harían un llamado al gobierno federal para que los apoye?

No, no ya me aburrí de hablar con ellos. Ellos sabrán cuando, que se sigan luciendo con lo que están haciendo y están diciendo pero los empresarios ni un peso nos dieron y nunca nos han dado nada.

José Luis Smither lamentó que haya por parte de la federación un resentimiento con los empresarios pues nunca les dan nada.

“Haga de cuenta que somos la oposición pero allá sabrán ellos. Ellos están sabiendo que hacer con los empresarios pero si ellos creen que están bien pues adelante, Acapulco no se va caer por culpa de ellos, nosotros seguimos adelante los empresarios”.

Aseguró el líder de los hoteleros en Acapulco que si a los empresarios no les quieren ayudar pues por eso no van a bloquear ni hacer escándalo sino al contrario van a trabajar con más ganas.

El presidente de AHETA dijo que muchos hoteleros han ido a pedir un crédito a instituciones bancarias en la Ciudad de México, pero se los han rechazado.

“Yo ya no voy a ir a ver a nadie en la Ciudad de México allá ellos, es una burla…los hoteles tienen que salir adelante con ayuda o sin ayuda pero ahí vamos adelante porque somos gente responsables y sin problema alguno”, precisó.