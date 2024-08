Gratuidad en la Autopista no benefició a usuarios de autobús

El descuento que durante 10 meses se aplicó en las casetas de la Autopista del Sol no benefició a las personas de bajos recursos, consideraron usuarios del servicio de transporte en autobús que viajan en la ruta Chilpancingo a Acapulco, debido a que los precios de boletos no tuvieron disminución pese a que las empresas se ahorran el peaje.

Armida Ayala expresó que viaja de Acapulco a Chilpancingo y luego de regreso al menos una vez por semana para visitar a su familia que está en la capital y en las empresas de autotransporte paga más de 120 Pesos por cada viaje.

Estableció que lejos de tener un descuento porque el Gobierno federal mantiene abiertas las plazas de peaje en las líneas de camiones les cobran unos pesos de más por lo que sería una especie de seguro al que llaman asistencia total

“Normalmente puedes cancelar el pago de la asistencia, que son dos o tres pesos, pero hay servicios en los que no te lo permiten la encargada de ventanilla te cobra te dice son 124 con la asistencia total y si le dices no quiero la asistencia, te responde que no se puede cancelar que ya viene incluida en el costo”.

Por ello la usuaria consideró que quienes se beneficiaron de la gratuidad del peaje en la Autopista fueron principalmente las líneas de autotransporte que incrementaron su ganancia sin apoyar para nada a sus clientes.

Usuarios que viajan a Chilpancingo pagan en las empresas de autotransporte más de 120 pesos por cada viaje. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Las casetas de la Autopista del Sol han estado gratis desde el 26 de octubre de 2023, un día después de que el huracán Otis, de categoría 5 y con vientos superiores a los 300 kilómetros por hora, azotara con fuerza el puerto de Acapulco y el municipio de Coyuca de Benítez.

Por el grado de devastación el Gobierno federal implementó diversos apoyos entre estos la gratuidad del paso en la Autopista del Sol como una forma de apoyar primero a que el apoyo humanitario y todo lo necesario para la reconstrucción pudiera fluir hacia el puerto después como un apoyo para que el turismo pudiera llegar a reactivar la economía de este destino de playa.

El Gobierno federal a través de la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes anunció que el próximo 26 de agosto las casetas de la Autopista del Sol reactivarán el cobro del peaje.