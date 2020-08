Fonatur debe aclarar acusaciones de corrupción sobre Tren Maya

Al no haber transparencia en el procedimiento en la asignación de contratos y la forma en la que se incluirían las empresas locales, el presidente del Observatorio Legislativo A.C. Eduardo Galaviz Ibarra, exigió a Fonatur, explicar los señalamientos que han surgido en contra de los titulares del organismo, de anteponer sus personales intereses, al considerar de que además de ser ilegal, esas acciones no favorecen al proyecto más trascendente de la actual administración gubernamental federal.

Luego de que algunos empresarios han manifestado su preocupación por el hecho de que Fonatur, a través de su titular Rogelio Jiménez Pons y del encargado de la dependencia en Quintana Roo, Raůl Bermúdez Arreola, quieran favorecer a una sola empresa, el único tramo que se hará con inversión pública privada la vía Cancún-Tulum y enfatizó que las empresas locales deberán ser incluídas para contribuir en las obras, ante el temor existente de que sean excluidas.

Finanzas Dan contratos para el Tren Maya por 39 mil mdp

Con respecto a las denuncias que han surgido contra el encargado de despacho del Fonatur en Quintana Roo, Raúl Bermúdez Arreola, de imponer empresas subcontratistas a los ganadores de las obras que se desarrollarán en el estado, en la que se incluye el Tramo 5 que prácticamente ya se asignó a la empresa BlackRock y el 4 , que desarrollará Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

“Es censurable y no es correcto asignar recursos a los amigos o a otros intereses, porque independientemente de que se llame 4T y lo que sea, creo que deben rechazarse las viejas prácticas que hemos visto que han salido a la luz pública, como se daba el saqueo y la forma de hacer las cosas sin ninguna acción de protegerse, y con un cinismo sin ningún rubor, de que no importaba que no se hiciera la obra pero de cualquier modo se robaban millones de pesos”, explicó.

➡️ Plantean revivir el tren México-Querétaro

Si bien dijo, las obras del Tren Maya son muy complejas, por la calidad de obra que requieres, dijo, que habría que ver dentro del catálogo de productos que se tienen en la entidad, que sí, se pueden adquirir con los proveedores locales o en su caso la mano de obra y transporte para los materiales, situación que dijo, abonaría para detonar la economía local y se da cumplimiento al compromiso del presidente de la república de emplear a empresas locales.

Todas esas prácticas se deben rechazar, no hay una claridad, ahí empezaría la desconfianza y si la finalidad de este gobierno es la de ayudar al sector más necesitado, entonces habría que ver cómo se pueden incluir a los productores locales y servicios, pero para la tranquilidad de todos esto, insistió, debe hacerse de manera transparente, puntualizó el dirigente social.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast