Fitch Ratings descarta modificar calificación soberana en lo que resta del sexenio de AMLO

La agencia calificadora Fitch Ratings descartó modificar la nota soberana de México en lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hacia el futuro vemos una baja probabilidad de modificar la calificación. Esto no significa que no podamos modificar la nota ante algún choque que no hayamos previsto, pero en nuestro escenario base no hay urgencia o apetito por cambiar la calificación”, dijo Carlos Morales, director de Riesgo Soberano de Fitch Ratings.

De acuerdo con Morales, el escenario actual de la calificadora es que prevalezca un entorno de bajo crecimiento económico, debilidad en la inversión y la ausencia de una reforma fiscal que ayude significativamente a aumentar los ingresos presupuestarios.

Sin embargo, el país destaca por su posición fiscal, que se mantuvo fuerte ante los choques económicos generados por la pandemia, al igual que por su tipo de cambio y una sólida demanda externa por parte de Estados Unidos.

“Hay riesgos en nuestro escenario base, pero actualmente lo vemos más como un estancamiento de las debilidades en materia de crecimiento y finanzas públicas”, agregó el directivo al participar en el foro “Fitch México 2022”.

Actualmente, la nota para México de Fitch Ratings es de ‘BBB-’ con perspectiva estable, lo que significa que el país tiene un riesgo moderado de impago, misma que fue ratificada por la agencia el pasado 17 de mayo.

“Los riesgos fiscales están aumentando, por ejemplo, los gastos en pensiones crecieron en la última década, pero los ingresos están estables como porcentaje del Producto Interno Bruto. Con esta fórmula, el Gobierno deberá hacer algo a mediano plazo”, detalló el directivo.

Carlos Morales añadió que el país retomará sus niveles de crecimiento económico previos a la crisis sanitaria hasta 2023, al tiempo que un mayor endeudamiento público podría conducir a una revisión negativa de la calificación soberana.