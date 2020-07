El PIB tuvo caída histórica en abril-junio, calcula Gerardo Esquivel

La caída anual de la actividad económica en el periodo de abril a junio fue de entre 19 y 20 por ciento, adelantó el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel.

Se trata de las mayor caída anual para un trimestre que se haya registrado en toda la historia, dijo el funcionario en un texto publicado ayer y titulado Los impactos económicos de la pandemia en México.

Finanzas Futuras generaciones pagarán efectos de crisis por Covid-19: WEF

El pronóstico del funcionario del Banxico está en línea con un sondeo realizado por Reuters. Los 13 analistas consultados por la agencia apuntan a un desplome de 19.6 por ciento a tasa interanual. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer la estimación oportuna del PIB del segundo trimestre del año.

En su artículo, el economista Gerardo Esquivel calcula que con la información disponible la contracción de la economía mexicana durante todo 2020 fluctuaría entre 8.5 y 10.5 por ciento y con ello sería hasta 2022 cuando el país regrese a los niveles de producción previos al inicio de la pandemia.

Del impacto en el mercado laboral, Esquivel dijo que los indicadores apuntan a una pérdida cercana al millón de empleos formales, a un ligero aumento de la tasa de desocupación (0.7 puntos porcentuales), a una pérdida de carácter transitorio de más de 20 millones de personas empleadas de tiempo completo, de las cuales una fracción pasaron a trabajar de tiempo parcial (8.7 millones), mientras que el resto están ya sea en suspenso o salieron del mercado laboral.

Esquivel se refirió al aumento en las cifras de pobreza como el impacto más duradero y doloroso de la crisis y el que requiere una atención inmediata.

Según diversas estimaciones, señaló, unos nueve millones de mexicanos podrían caer en la pobreza y un número similar en pobreza extrema. Esto podría llevar al país a las tasas de pobreza más elevadas en lo que va del siglo.

La crisis dejará una multitud de nuevos pobresGerardo Esquivel / Subgobernador del Banxico

Sobre las políticas útiles para atender esos impactos, Esquivel planteó la creación de un seguro de desempleo de emergencia para poco más de un millón de trabajadores formales que han perdido su empleo; además, un programa de protección a la nómina que ayude a las empresas a sostener un mayor número de fuentes de trabajo; el diferimiento en el pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y medianas empresas.

Un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos (para restaurantes u otros negocios) y uno más que le otorgue un apoyo mínimo a los trabajadores informales que perdieron temporalmente su fuente de ingresos.

Estas medidas, calculó el subgobernador, podrían implementarse relativamente rápido y su costo total no tendría que ser muy elevado: entre uno y 1.5 por ciento del PIB.

“Se podría pensar que los múltiples programas sociales existentes ya atienden o que podrían atender a esta problemática. Sin embargo, esto no es así. La crisis dejará una multitud de nuevos pobres: personas que antes de la pandemia tenían un empleo o una fuente de ingreso y que a partir de ahora ya no la tendrán. Esas personas muy probablemente no eran beneficiarias de ningún programa social. De hecho, quizá no eran pobres, pero aun así eran económicamente vulnerables.

“Un choque externo como la pandemia puede terminar arrojándolos a la pobreza y estas personas no saldrán de allí tan fácilmente mientras la economía no se recupere a plenitud. Esto, como ya se dijo, puede tomar incluso un par de años. En ese sentido, resulta imprescindible que se tomen medidas adicionales para paliar los enormes costos económicos y sociales que dejará esta crisis”, concluyó.