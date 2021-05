El león de MGM tiene nuevo dueño: Amazon compra al estudio por 8,450 mdd

Amazon confirmó el miércoles que comprará a MGM, el estudio de cine estadounidense dueño de la franquicia de James Bond, por 8 mil 450 millones de dólares, la segunda adquisición mayor de su historia y que le dará un enorme archivo de películas y programas de televisión y fortalecerá su posición en el mercado de streaming, liderado por Netflix y Disney+.

En un comunicado conjunto, las dos compañías destacaron que Amazon "ayudará a preservar el legado y catálogo de películas" del estudio de Hollywood, que cuenta con un archivo de contenidos con cuatro mil títulos que se remontan a los años 20 del siglo pasado.

➡️ Llega HBO Max a América Latina el 29 de junio y este es su precio en México

"El verdadero valor financiero detrás de este acuerdo es el tesoro de PI (propiedad intelectual) en un catálogo profundo que planeamos reimaginar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM. Es muy emocionante y ofrece muchas oportunidades para contar historias de alta calidad", dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios.

Gossip Serie Somos, de Netflix, retrata la Masacre de Allende, la historia que han intentado silenciar

Las empresas consideraron que la trayectoria centenaria de MGM "complementa el trabajo de Amazon Studios, que se ha centrado principalmente en producir programas de televisión" y que dando este paso confirma sus ambiciones para expandirse en el sector del entretenimiento.

La operación, sujeta a la luz verde de los reguladores, coincide con recientes movimientos de concentración en este mercado tras anunciarse la semana pasada la fusión de WarnerMedia -propiedad de AT&T- y Discovery, que creará un nuevo competidor para las líderes del streaming.

Kevin Ulrich, el presidente de la junta directiva de MGM, que llevaba varios meses en búsqueda de comprador, destacó la "increíble transformación" del estudio y agradeció a los trabajadores su esfuerzo para poder alcanzar este "día histórico".

"Estoy muy orgulloso de que el León de MGM, que ha evocado durante mucho tiempo a la época dorada de Hollywood, continúe su exitosa historia y de que la idea nacida de la creación de los Artistas Unidos perdure como los fundadores pensaron originalmente, dirigida por el talento y su visión", agregó.

➡️ Washington DC demanda a Amazon por abuso de posición dominante en e-commerce

El catálogo de Metro Goldwyn Mayer, fundada en 1924, abarca cine, incluyendo la franquicia James Bond y clásicos como Lo que el viento se llevó, pero también 17 mil series de televisión, con éxitos recientes como The Handmaid's Tale, Fargo o Vikingos, además de ser propietaria del canal de cable Epiex y colectivamente ha ganado 180 premios Oscar y 100 Emmys.

"A través de esta adquisición, Amazon empoderaría a MGM a continuar haciendo lo que mejor saben: contar grandes historias", señaló el gigante del comercio electrónico, que se anota su segunda mayor transacción tras la compra de los supermercados Whole Foods en 2017, por 13 mil 700 millones de dólares.

El servicio Prime Video de Amazon se enfrenta a una larga lista de competidores que incluye a Netflix Inc, Disney+ de Walt Disney Co, HBO Max y Apple TV+ de Apple Inc.

Las compañías están aumentando su gasto e ingresando a mercados internacionales, con el objetivo de aprovechar el cambio hacia el consumo de programas en línea provocado por la pandemia.

Gossip Evolución | ¿Quién gana en la guerra del streaming?

Amazon también ha hecho grandes apuestas para atraer a los aficionados de los deportes en vivo y ha obtenido lucrativas licencias para transmitir juegos, incluido un acuerdo a largo plazo con la NFL que se estimó en alrededor de mil millones de dólares por año.

Los numerosos servicios de "streaming" también buscan marcas que puedan ampliar y catálogos de programas y filmes antiguos. Analistas han dicho que esto es una gran motivación para una nueva ronda de consolidación de medios de comunicación después de un breve paréntesis durante la pandemia.

"Amazon busca convertirse en un actor más destacado en el mundo del entretenimiento y no hay mejor manera de hacerlo que comprando uno de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Hollywood", indicó Jesse Cohen, analista senior de Investing.com.

En abril, Amazon reportó su cuarta ganancia trimestral récord consecutiva e informó de más de 200 millones de suscriptores al programa de fidelización Prime.

Tras confirmarse la noticia, las acciones de Amazon apenas notaron cambios en Wall Street en las operaciones antes de la apertura, cotizando con un avance del 0.47%